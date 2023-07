Barbara D’Urso risponde a Myrta Merlino, ora vuole raccontare la sua verità: “Le cose mi venivano chieste, io parlo alle casalinghe”

Barbara D’Urso ha replicato con una frecciata a Myrta Merlino, prossima conduttrice di Pomeriggio Cinque e a Mediaset.

L’addio di Barbara D’Urso a Mediaset è uno dei grandi temi di questa estate televisiva. Ad annunciare la rottura è stato Pier Silvio Berlusconi, Ad di Mediaset, nel corso della presentazione dei palinsesti del Biscione 2023/2024. Ma, a quanto pare, le versioni della conduttrice e dei piani alti di Cologno Monzese sono molto diverse. A conferma di questo, arrivano anche le nuove dichiarazioni della conduttrice partenopea.

Le parole di Myrta Merlino

Nei giorni successivi l’annuncio di Pier Silvio Berlusconi, Myrta Merlino ha rilasciato un’intervista a Libero, nella quale ha preso nettamente le distanze dalla sua predecessora. Anzi, per molti, si è trattata di una vera e propria bocciatura del metodo D’Urso e, le successive manovre di Mediaset, ovvero dell’operazione “zero trash” che ha travolto, tra gli altri, gli ospiti storici di Pomeriggio Cinque e il Grande Fratello, sembravano dare l’impressione che anche i piani alti di Cologno Monzese sposassero tale visione. Ma torniamo alle parole di Myrta Merlino: “[…] Gli strumenti per capire alla gente comune, senza indugiare sul dolore, facendo informazione di alata qualità. Farò cronaca popolare, credo che la casalinga di Voghera non esista più”.

Del resto, l’accusa mossa più spesso dai detrattori di Barbara D’Urso è stata quella di indugiare sempre nella cosiddetta “tv del dolore”. Bene, a settimane di distanza – c’è da dire che la D’Urso ha già raccontato la sua versione dei fatti sull’addio a Mediaset – è arrivata la risposta della Carmelita Nazionale.

La frecciata di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso, nel corso di un intervento presso il Festival Marateale, di cui è stata ospite, ha risposto a tono, pur non citando mai Myrta Merlino. In primis, la conduttrice partenopea, sembra voler mettere in chiaro che il format – accusato, appunto, di trash – del programma è sempre stato condiviso da Mediaset. Ha raccontato: “Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”. Poi quella che sembra una frecciata alla Merlino: “Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comare Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comare”.

Nel corso della stessa intervista, Barbara D’Urso ha parlato poi del suo futuro, dopo l’addio a Mediaset e il mancato approdo – almeno per il momento – alla Rai o La7. Ha rivelato la conduttrice: “Torno, torno, non vi preoccupate, torno presto! Quando meno ve lo aspettate”. Il contratto con Mediaset scadrà il prossimo dicembre del 2023 e, salvo rescissioni, la conduttrice verosimilmente inizierà la sua nuova carriera in tv, dopo vent’anni di Mediaset, con un nuovo progetto.