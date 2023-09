Bambini piccoli in auto: cosa fare e cosa evitare, i consigli dell’esperto per un tragitto sicuro

Quando percorriamo un tragitto in auto con dei bambini piccoli, che sia breve o lungo, l’attenzione è sempre essenziale

La sicurezza dei nostri bimbi viene prima di qualsiasi cosa. In quanto genitori, tutori, adulti, abbiamo il compito di farli crescere sani, felici, in salute e al sicuro. Questo vale ogni giorno e per ogni occasione, anche se si tratta di compiere dei tragitti in auto, che siano essi brevi o lunghi. Comuni, però, sono degli errori ai quali non facciamo caso o che non consideriamo rilevanti e che, invece, possono diventare rischiosi.

A fornire dei consigli preziosi a riguardo è il Dottor Olivero, chirurgo pediatrico che, attraverso i social, espone in modo semplice e chiaro una serie di informazioni che riguardano proprio i nostri piccoli e il loro benessere.

Tragitto in auto con bambini piccoli: a cosa fare attenzione e quali errori evitare

Certo, ad oggi esistono una serie di dispositivi pensare per proteggere e tutelare i nostri bambini anche in macchina. Pensiamo al classico seggiolino, necessari per legge. Tuttavia, molto dipende anche da noi e dalle nostre abitudini: commettere un errore non è una cosa poco comune, anzi, potrebbe capitare spesso senza che ce ne rendiamo conto. Ecco dunque i consigli dell’esperto a tal proposito.

Primo fra tutti, il senso di marcia. Come sappiamo i bimbi piccoli dovrebbero viaggiare “al contrario” in auto, questo fino a quando non sono abbastanza grandi. Il motivo? Il loro capo, in proporzione al corpo, risulta più grande poiché ossa e muscoli non sono ancora sviluppati del tutto. Di conseguenza, in caso di contraccolpo, se posta in direzione del senso di marcia, la testa non avrà un supporto adeguato.

Un altro errore comune è quello di non stringere abbastanza le cinture di sicurezza. Lo facciamo, spesso, perché temiamo di far male al bambino, ma in realtà rischiamo di non tutelarlo nel modo giusto. Fare in modo che siano ben saldi sul seggiolino è essenziale per evitare rischi. A questo si collega, secondo l’esperto, un altro errore: lasciare il giubbotto, in inverno, indosso al bambino e abbottonare al di sopra le cinture. Si verrà a creare uno spazio tra cinte e corpo che finiranno per vanificare la loro funzione. Meglio togliere il cappotto e coprirli, dopo averli allacciati al seggiolino, con una copertina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Olivieri (@dr.claudio_olivieri)

Infine, un accorgimento ovvio ma fondamentale: mai lasciare i bimbi senza cinture, magari sul sedile del passeggero. Può capitare che il tragitto sia così breve che pensiamo non siano necessarie vista la nostra presenza. Si tratta di un errore che può avere conseguenze terribili.