Bambini e neonati: come proteggerli al meglio dal sole estivo

Il sole può essere pericoloso per le pelli sensibili dei tuoi bambini. Ecco quali sono i metodi per proteggerli al meglio.

I bambini con età inferiore ai tre anni non vanno esposti al sole, poiché la loro pelle è molto sensibile. Infatti è importante che vengano protetti con i giusti prodotti, al fine di evitare problemi gravi. Con un’esposizione a breve termine il bimbo rischia di disidratarsi, avere colpi di calore e scottarsi. Mentre con quelle a lungo termine potrebbe aumentare il pericolo di sviluppare un tumore alla pelle.

Questi rischi possono essere ridotti insegnando le buone abitudini da intraprendere sotto il sole. Di seguito troverai tutte le indicazioni che ti permetteranno di aiutare il tuo bambino a tutelarsi nel modo corretto. Principalmente dovrà applicare della crema, rimanere all’ombra e proteggersi con un cappello. Ma scopriamo nel dettaglio tutte le procedure da seguire.

Come proteggere i bambini dal sole

La protezione solare non riguarda solamente le creme, ma anche il giusto comportamento dei bambini. Uno studio fatto in Germania ha dimostrato che educando i più piccoli al comportamento da adottare sotto al sole, si sono ottenuti risultati migliori. Le buone abitudini da fargli adottare sono diverse e come prima cosa bisogna che rimangano all’ombra tra le 11:00 e le 16:00, incoraggiandoli a fare attività dove non c’è il sole oppure a dormire.

Insegna ai piccoli come interpretare la propria onda, se è più piccola di loro vuol dire che il sole va evitato. Inoltre fagli indossare un cappello bello largo, occhiali da sole con lenti solari e vestiti scuri. In acqua puoi aumentare la loro protezione usando costumi con UPF alto, possibilmente modelli interi, o bermuda lunghi.

Inoltre non deve essere sottovalutata l’esposizione indiretta, poiché i raggi ultravioletti passano attraverso nuvole o vetri, mettendo la pelle a rischio anche in auto o nelle giornate nuvolose. La protezione solare migliore per i bambini è quella SPF 50+ UVA-UVB che va applicata in modo uniforme. Non tralasciare nessuna zona e usa una quantità elevata. Di solito la crema deve essere pari ad una pallina da golf per proteggere l’intero corpo.

Fai attenzione alle zone che si dimenticano spesso, ovvero le orecchie, il naso, le labbra, la nuca, le mani e i piedi. Dovrai ripetere l’applicazione dopo il bagno, oppure dopo sudorazione eccessiva. Se sceglierai una crema fatta appositamente per la pelle bagnata, questa sarà ancora più protetta. Mostra ai piccoli come va messo il prodotto, di modo che sapranno sempre qual è la giusta quantità.