Bambini e crema solare quando è meglio evitare (per evitare effetti collaterali) lo studio che ribalta le priorità in estate

In estate i bambini vanno protetti dal sole con la crema solare. Ma quando è meglio evitare? Ecco lo studio.

Quando ci si espone al sole, grandi e piccini devono proteggersi dalle radiazioni solari con le adeguate creme solari, sostare sotto l’ombrellone o all’ombra nelle ore più calde, bere abbondante quantità di acqua.

Questi sono i consigli base per evitare l’insolazione o il colpo di caldo, certo. Ma se fosse sconveniente applicare la crema solare nei bambini? Un recente studio ribalta le priorità in estate.

Quando è meglio non applicare la crema solare nei bambini? Ecco lo studio

Se fino ad ora hai pensato che fosse sempre necessario mettere la crema solare ai bambini prima di farli esporre al sole, è il momento di rivedere la tua scelta.

I pediatri americani mettono in guardia su questo: nei bambini fino a 6 mesi la crema solare non è la priorità, perché può solo portare ad effetti collaterali, come ad esempio la comparsa di eruzioni cutanee. Per loro sarebbe meglio evitare del tutto l’esposizione alla luce solare diretta e pensare ad un “riparo” all’ombra naturale (sotto un albero, un ombrellone o la tettoia del passeggino).

Seguire questo avvertimento è ancora più importante nelle ore più calde, cioè tra le 10 e le 14, perché in questi orari i raggi ultravioletti sono più intensi. Inoltre la priorità dovrebbe essere quella di utilizzare indumenti adeguati al bambino. Se sono troppo trasparenti, vuol dire che non sono corretti ma che bisogna trovare un abbigliamento più protettivo. Non deve mancare poi un cappello che dia ombra al viso, al collo e alle orecchie.

Il neonato deve essere anche continuamente idratato con latte artificiale o latte materno, se lo si espone al sole anche solo per qualche minuto. E, nel malaugurato caso in cui il bambino presenti i primi sintomi di scottatura, è necessario allontanarlo dal sole e fare degli impacchi di acqua fredda sulla pelle. Quindi chiedere aiuto al pediatra.

Infine, prima di iniziare l’applicazione di qualsiasi crema solare, è necessario chiedere il consulto di un pediatra che saprà consigliare il prodotto più opportuno. Anche se, come abbiamo visto, l’associazione dei pediatri americani è d’accordo: la crema solare non va applicata nei bambini di età inferiore ai 6 mesi. Questi piccoli non dovrebbero essere esposti alla luce solare ma tenuti all’ombra e al fresco.