Ballando con le stelle shock | Andrea Delogu in lacrime: “Sto male…”

La nuova edizione di Ballando con le Stelle ancora una volta è riuscita a lasciare senza parole il pubblico. Non si tratta soltanto dei concorrenti saliti sul palco o del passaggio di testimone tra Paolo Belli, diventato concorrente, e Massimiliano Rosolino, che in quest’edizione affiancherà la conduttrice Milly Carlucci.

In particolar modo, i riflettori si sono accesi su Andrea Delogu, una delle conduttrici e voci più amate della radio italiana.

In questi anni la Delogu ha avuto modo di mettersi in gioco sotto molteplici punti di vista in campo professionale, dimostrando di essere un’artista versatile e una conduttrice di grande talento.

Non sono mancate le critiche, però, quando ha deciso di uscire allo scoperto con il compagno Luigi Bruno, di 16 anni più giovane, ma uniti da un sentimento autentico che aveva conquistato anche i fan più scettici. Eppure, proprio lui è stato protagonista di una rivelazione sconvolgente fatta dalla star di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle shock: la rivelazione bomba di Andrea Delogu

Nonostante il successo, Andrea Delogu ha sempre cercato di raccontare la propria vita privata coinvolgendo i fan, ma al tempo stesso proteggendo ciò che accadeva lontano dalle telecamere. Un esempio lampante è proprio la storia d’amore con il modello Luigi Bruno, iniziata dopo la fine del matrimonio con l’attore Francesco Montanari.

I due sono stati una coppia per quattro anni, vivendo la loro relazione serenamente, raccontandosi anche sui social network e mostrandosi felici durante eventi mondani tra red carpet e interviste.

Sembrava una favola destinata al lieto fine, ma purtroppo non è andata così. I rumor di gossip sono stati confermati proprio dalla stessa Andrea Delogu prima di scendere in pista a Ballando con le Stelle, durante un’intervista confessionale.

“Sto male ora…”

Durante l’intervista, infatti, Andrea Delogu ha confermato la fine della relazione con Luigi Bruno, non nascondendo il dolore e rivelando che si tratta di una chiusura definitiva, senza più possibilità di ritorno.

Riflettendo sull’intenso sentimento che li ha uniti e sulle tante critiche ricevute per la differenza d’età, la conduttrice ha dichiarato: “Mi sono innamorata di una persona, non di un’età. Inizialmente mi ero bloccata anch’io, poi mi sono resa conto di essere una deficiente”.

Successivamente, la Delogu ha concluso l’intervista con un resoconto della relazione avuta con Luigi, non nascondendo il dolore provato e spiegando come adesso stia cercando di rimettersi in gioco concentrandosi su se stessa: “È stata la seconda storia d’amore più lunga della mia vita, quella in cui ho imparato di più e che mi ha lasciato di più. Sto male adesso e sono incasinata, ma so che ne è valsa la pena”.