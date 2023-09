Ballando con le Stelle, a scendere in pista sarà proprio lei: ora è ufficiale, cresce l’attesa

Colpaccio di Milly Carlucci per Ballando con le Stelle: in pista anche un’amatissima conduttrice. Social scatenati alla notizia.

La conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, sta per chiudere il cast della nuova stagione dell’ormai trasmissione cult della rete ammiraglia di Viale Mazzini. La partenza è prevista per metà ottobre – anche se al momento non c’è una data ufficiale – anche se non dovrebbe cambiare la collocazione durante la settimana, ovvero il sabato.

Soltanto pochi giorni prima della data di partenza verranno ufficializzati i concorrenti – anche se diversi verranno annunciati prima – così come il cast dei giudici e dei ballerini professionisti.

Chi ci sarà nel cast di Ballando con le Stelle

In un video pubblicato sugli account ufficiali del programma Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci ha ufficializzato due nuovi concorrenti. Le voci si rincorrevano da tempo ma soltanto nelle scorse ore è arrivato l’annuncio: si tratta di Simona Ventura e Giovanni Terzi. I due, compagni nella vita, hanno rivelato della loro partecipazione con un simpatico sketch. La conduttrice Rai si rivolge a Terzi: “Amore, tu ti sarai chiesto come mai in questo periodo ti ho fatto fare tutti questi chilometri. Ecco, ti devo svelare un segreto: vado a Ballando con le Stelle”. Giovanni Terzi replica: “Anche tu? Ma anche io. Allora che vinca il migliore”, e Ventura chiosa: “Lo farò senz’altro”.

I social si sono subito scatenati alla notizia, essendo la coppia molto amata dal grande pubblico. Il cast si arricchisce dunque, dopo l’annuncio del regista Ricky Tognazzi e la conduttrice Rosanna Lambertucci. Come accennato, per l’ufficialità del cast mancano diversi giorni, ma i rumors provenienti da Viale Mazzini raccontano di una Milly Carlucci decisa a chiudere per un cast di altissimo livello e, dove possibile, evitare le polemiche delle ultime stagioni.

Nel mirino della conduttrice anche il conduttore Teo Mammucari – che è stato sostituito a Tu Si Que Vales da Luciana Littizzetto – e del giornalista televisivo Antonio Capranica, storico inviato da Londra di Viale Mazzini. In lizza anche il cantante Bobby Solo, mentre sembra tramontata l’ipotesi che porta allo che Bruno Barbieri a causa dei numerosi impegni – da MasterChef Italia a 4 Hotel – sulle reti Discovery+.

Per quanto riguarda il cast della giuria, al momento, non ci sono novità. Nei giorni scorsi, sia Carolyn Smith che Selvaggia Lucarelli hanno parlato dei rumors circa una loro esclusione che, al momento, non è in progetto. Difficile – visto che mancano poche settimane – che i due volti storici del programma possano essere silurati. Confermati anche Rossella Erra e Alberto Matano.