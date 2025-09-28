Balene anticipazioni serie tv Rai | Per Evelina le cose si mettono male

Sta riscuotendo un grandissimo successo la nuova serie TV Balene, in onda su Raiuno, con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris. Le nuove anticipazioni, però, vedono Evelina di nuovo nei guai.

Era già da tempo che il pubblico sognava di poter vedere nuovamente Veronica Pivetti protagonista di una serie, reduci dal successo di Provaci ancora Prof e sentendo fortemente la mancanza dell’attrice sul piccolo schermo.

Il ritorno con Balene, infatti, segna una nuova fase della sua carriera, ricordando in parte anche la storica protagonista di Provaci ancora Prof, ma con un successo assicurato in casa Rai, inaugurando nel migliore dei modi la stagione delle fiction.

Balene, anticipazioni: il mistero si infittisce sempre di più per Evelina

Durante i primi episodi abbiamo visto le due protagoniste, Evelina e Milla, ritrovarsi dopo ben dieci anni. Dopo il periodo trascorso all’università, le due si erano allontanate a causa della morte misteriosa della loro amica Adriana, scomparsa in mare.

Misteriosamente, però, si trovano di nuovo faccia a faccia con ciò che il passato sembrava aver celato. In particolar modo, nella prossima puntata troveremo Evelina immersa nelle ricerche riguardanti l’associazione “SOS Balene”, scoprendo che proprio Fosco, dopo la rottura con Adriana, aveva intrapreso una nuova relazione. Nel frattempo, in accademia, la professoressa cercherà di evitare in ogni modo la vicinanza con Riccardo.

Il tutto non finisce qui: Milla tenterà di ambientarsi nel nuovo lavoro chiedendo l’aiuto di Cesare, con il quale ha un conto in sospeso.

Evelina di nuovo nei guai: shock nella nuova puntata di Balene

Il nuovo episodio si aprirà con il mistero che ruota attorno al computer di Adriana, improvvisamente scomparso nel nulla. Evelina l’aveva ritrovato dopo il trasloco, ma nonostante la sparizione, lei e Milla erano riuscite a raccogliere quanti più indizi possibili per proseguire le indagini.

Le due amiche scopriranno, infatti, che Adriana aveva avuto un litigio piuttosto turbolento con il vicino di casa Punkow, che potrebbe essere al centro del nuovo mistero. Non mancheranno, inoltre, svolte amorose e romantiche: Milla si avvicinerà sempre di più a Riccardo, accettando un appuntamento che potrebbe diventare rivelatore per i due.

Per il resto, non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate per scoprire come proseguiranno le indagini di Evelina e Milla.