Avere una camera da letto extra senza ingrandire la casa: queste 6 idee stanno diventando virali

Sogni anche tu di avere una camera da letto extra senza per forza dover ingrandire la casa? Queste 6 idee faranno proprio al caso tuo.

Oggigiorno trovare una casa abbastanza ampia che possa permettere di avere una camera in più per i bambini o per gli ospiti è una vera impresa. Le società edili, infatti, tendono ormai a costruire abitazioni abbastanza contenute, con una metratura massima di circa 90-100 mq nei casi migliori. Ciò avviene perchè la maggior parte delle persone che acquista casa oggi può permettersi giusto un mutuo per un bilocale o al massimo un trilobate, visti gli stipendi bassi ed il cari vita.

E’ chiaro, però, che spesso e volentieri una sola camera da letto non basta, anche per chi non ha bambini. Ad esempio, con il diffondersi dello smart working tanta gente ha bisogno di un posto in casa dove poter lavorare, senza dare disturbo al proprio partner o semplicemente per stare in silenzio. Ma come fare per ottenere una stanza più se non vogliamo o non abbiamo la possibilità di ingrandire la casa? Abbiamo 6 idee che fanno al caso tuo.

6 idee geniali per ottenere una camera da letto in più

Allargare la propria casa per realizzare una camera non sempre è un’opzione percorribile. Tuttavia, esistono tante idee innovative per ottenere un nuovo spazio in casa e queste 6 idee ti saranno d’ispirazione.

Muro interno. Uno dei modi più semplici e non troppo costosi per creare una nuova stanza consiste nell’aggiungere un muro interno in una stanza o in un soggiorno preesistente. Questa idee viene spesso messa in pratica all’arrivo di un secondo figlio.

Uno dei modi più semplici e non troppo costosi per creare una nuova stanza consiste nell’aggiungere un muro interno in una stanza o in un soggiorno preesistente. Questa idee viene spesso messa in pratica all’arrivo di un secondo figlio. Conversione del loft. Una conversione del loft per mette di utilizzare degli spazi inutilizzati come le mansarde per realizzare delle camere da letto. Un altro tipo di conversione del loft consiste nella realizzazione di un piccolo soppalco per ottenere una nuova “postazione letto”.

Una conversione del loft per mette di utilizzare degli spazi inutilizzati come le mansarde per realizzare delle camere da letto. Un altro tipo di conversione del loft consiste nella realizzazione di un piccolo soppalco per ottenere una nuova “postazione letto”. Veranda. Se si ha a disposizione dello spazio esterno, come ad esempio un terrazzo molto ampio si può pensare di realizzare una veranda, utilizzandola successivamente come camera da letto. Prima di costruire una veranda, però, è necessario richiedere tutte le autorizzazioni che servono per la sua realizzazione.