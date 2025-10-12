Autunno 2025 | Questi capi non devono mai mancare nel tuo armadio

Di anno in anno, l’autunno fa da apripista a quelle che saranno le mode e le tendenze destinate a caratterizzare l’inverno successivo. Per questo motivo ti conviene dare un’occhiata al tuo guardaroba e controllare se hai già questi capi fondamentali, oppure, in caso contrario, correre subito ai ripari e farne scorta.

Si tratta infatti di indumenti indispensabili per la stagione, che ti permetteranno di essere sempre alla moda, elegante e perfettamente in linea con lo spirito autunnale.

Anche solo uno di questi capi nel tuo armadio basterà per creare outfit perfetti e super fashion. Ecco di cosa si tratta.

Autunno 2025: questi capi devi assolutamente averli anche tu

Come abbiamo già accennato, con l’arrivo dell’autunno è fondamentale prestare attenzione al nostro vestiario. Le temperature diventano più miti rispetto a quelle rigide dell’inverno, ma comunque più basse rispetto all’estate, motivo per cui serve il giusto equilibrio tra comodità e stile.

Puoi tranquillamente optare per mocassini o décolleté a punta, tornati di gran moda, oppure per stivaletti alla caviglia in pelle, perfetti per questa stagione. Ammesse, ovviamente, anche le sneakers, in particolare quelle bianche o nei colori neutri tipici dell’autunno, che restano i più chic da abbinare.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, gli accessori indicati si sposano benissimo con capi che probabilmente possiedi già: tulle e pizzo, ad esempio, sono tessuti ideali per questo periodo, così come le gonne, sia corte che midi, tornate di gran tendenza.

Nel tuo armadio non devono mancare: i capi top dell’autunno

Nel guardaroba autunnale non possono mancare pullover in cashmere o lana merino, in diverse vestibilità. Sono perfetti per le sere più fresche e possono essere abbinati a un blazer strutturato, ideale sia per l’ufficio che per un’uscita serale.

Questo è anche il momento perfetto per sfoggiare giacche in pelle: eleganti, versatili e adatte sia a look sofisticati che più casual. Il top? Indossarle su un jeans a sigaretta, chiaro o scuro a seconda del colore della giacca.

Infine, via libera agli accessori. Scegli occhiali con montature marcate, cinture maxi con fibbie importanti o bracciali decorati con ciondoli e dettagli scultorei. Piccoli tocchi che fanno la differenza e completano con stile qualunque outfit autunnale.