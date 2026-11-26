Come riconoscere i primi segnali dell’autismo nei bambini? Alcuni comportamenti possono comparire già nei primi anni di vita e riguardano la comunicazione, le relazioni e le abitudini quotidiane. Conoscerli è importante per capire quando rivolgersi a uno specialista, senza allarmismi e senza arrivare a conclusioni affrettate.
L’autismo, o disturbo dello spettro autistico, è una condizione del neurosviluppo che influenza il modo in cui una persona comunica, interagisce e percepisce il mondo. Si parla di spettro perché le caratteristiche e le necessità di supporto possono variare notevolmente da persona a persona.
Riconoscere i primi segnali dell’autismo permette di richiedere una valutazione tempestiva. Non esiste però un singolo comportamento che dimostri la presenza della condizione: è necessario considerare l’insieme delle caratteristiche e lo sviluppo individuale.
Autismo nei bambini: i sintomi da non sottovalutare
Tra i segnali che possono meritare attenzione troviamo:
- Risposta al nome: il bambino risponde raramente quando viene chiamato, pur non avendo necessariamente problemi di udito.
- Contatto visivo: può cercare lo sguardo degli altri meno frequentemente o in maniera differente.
- Comunicazione: presenta ritardi nel linguaggio oppure utilizza pochi gesti per comunicare.
- Attenzione condivisa: indica raramente oggetti interessanti per mostrarli agli altri.
- Interazione sociale: manifesta modalità differenti di partecipazione ai giochi o alle attività con altri bambini.
- Movimenti ripetitivi: può dondolarsi, muovere ripetutamente le mani oppure ripetere determinate azioni.
- Interessi e abitudini: mostra un forte interesse per attività specifiche e può vivere con disagio alcuni cambiamenti della routine.
- Sensibilità sensoriale: reagisce intensamente, oppure poco, a rumori, luci, odori e consistenze.
A quale età si possono riconoscere i primi segnali?
Alcune caratteristiche possono essere osservate già durante il primo o secondo anno di vita. Tra i 12 e i 24 mesi è importante prestare attenzione allo sviluppo della comunicazione, dei gesti e dell’interazione sociale.
La perdita di abilità già acquisite, come parole o gesti precedentemente utilizzati, merita sempre un confronto tempestivo con il pediatra.
Cosa fare quando si sospetta l’autismo
- 1. Osservare i comportamenti nel tempo, senza basarsi su un singolo episodio.
- 2. Annotare eventuali difficoltà comunicative, cambiamenti o abilità perdute.
- 3. Parlare con il pediatra, descrivendo concretamente ciò che si è osservato.
- 4. Seguire l’eventuale indicazione per una valutazione specialistica in neuropsichiatria infantile.
- 5. Concordare, quando opportuno, interventi di supporto personalizzati.
Come viene diagnosticato l’autismo?
La diagnosi dello spettro autistico si basa su una valutazione clinica dello sviluppo, della comunicazione e del comportamento. Non esiste un esame del sangue capace, da solo, di diagnosticare l’autismo.
È importante ricordare che anche le persone adulte possono ricevere una diagnosi e che l’autismo non è una malattia da guarire. Una valutazione appropriata aiuta a comprendere le caratteristiche individuali e a individuare gli eventuali sostegni utili.
Riconoscere precocemente i segnali significa soprattutto offrire ascolto, comprensione e opportunità di sviluppo, rispettando i tempi e le esigenze di ogni persona.