Come riconoscere i primi segnali dell’autismo nei bambini? Alcuni comportamenti possono comparire già nei primi anni di vita e riguardano la comunicazione, le relazioni e le abitudini quotidiane. Conoscerli è importante per capire quando rivolgersi a uno specialista, senza allarmismi e senza arrivare a conclusioni affrettate. L’autismo, o disturbo dello spettro autistico, è una condizione del neurosviluppo che influenza il modo in cui una persona comunica, interagisce e percepisce il mondo. Si parla di spettro perché le caratteristiche e le necessità di supporto possono variare notevolmente da persona a persona. Riconoscere i primi segnali dell’autismo permette di richiedere una valutazione tempestiva. Non esiste però un singolo comportamento che dimostri la presenza della condizione: è necessario considerare l’insieme delle caratteristiche e …

Come riconoscere i primi segnali dell’autismo nei bambini? Alcuni comportamenti possono comparire già nei primi anni di vita e riguardano la comunicazione, le relazioni e le abitudini quotidiane. Conoscerli è importante per capire quando rivolgersi a uno specialista, senza allarmismi e senza arrivare a conclusioni affrettate.

L’autismo, o disturbo dello spettro autistico, è una condizione del neurosviluppo che influenza il modo in cui una persona comunica, interagisce e percepisce il mondo. Si parla di spettro perché le caratteristiche e le necessità di supporto possono variare notevolmente da persona a persona.

Riconoscere i primi segnali dell’autismo permette di richiedere una valutazione tempestiva. Non esiste però un singolo comportamento che dimostri la presenza della condizione: è necessario considerare l’insieme delle caratteristiche e lo sviluppo individuale.

Autismo nei bambini: i sintomi da non sottovalutare

Tra i segnali che possono meritare attenzione troviamo:

Risposta al nome: il bambino risponde raramente quando viene chiamato, pur non avendo necessariamente problemi di udito.

il bambino risponde raramente quando viene chiamato, pur non avendo necessariamente problemi di udito. Contatto visivo: può cercare lo sguardo degli altri meno frequentemente o in maniera differente.

può cercare lo sguardo degli altri meno frequentemente o in maniera differente. Comunicazione: presenta ritardi nel linguaggio oppure utilizza pochi gesti per comunicare.

presenta ritardi nel linguaggio oppure utilizza pochi gesti per comunicare. Attenzione condivisa: indica raramente oggetti interessanti per mostrarli agli altri.

indica raramente oggetti interessanti per mostrarli agli altri. Interazione sociale: manifesta modalità differenti di partecipazione ai giochi o alle attività con altri bambini.

manifesta modalità differenti di partecipazione ai giochi o alle attività con altri bambini. Movimenti ripetitivi: può dondolarsi, muovere ripetutamente le mani oppure ripetere determinate azioni.

può dondolarsi, muovere ripetutamente le mani oppure ripetere determinate azioni. Interessi e abitudini: mostra un forte interesse per attività specifiche e può vivere con disagio alcuni cambiamenti della routine.

mostra un forte interesse per attività specifiche e può vivere con disagio alcuni cambiamenti della routine. Sensibilità sensoriale: reagisce intensamente, oppure poco, a rumori, luci, odori e consistenze.

A quale età si possono riconoscere i primi segnali?

Alcune caratteristiche possono essere osservate già durante il primo o secondo anno di vita. Tra i 12 e i 24 mesi è importante prestare attenzione allo sviluppo della comunicazione, dei gesti e dell’interazione sociale.

La perdita di abilità già acquisite, come parole o gesti precedentemente utilizzati, merita sempre un confronto tempestivo con il pediatra.

Cosa fare quando si sospetta l’autismo

1. Osservare i comportamenti nel tempo, senza basarsi su un singolo episodio.

Osservare i comportamenti nel tempo, senza basarsi su un singolo episodio. 2. Annotare eventuali difficoltà comunicative, cambiamenti o abilità perdute.

Annotare eventuali difficoltà comunicative, cambiamenti o abilità perdute. 3. Parlare con il pediatra, descrivendo concretamente ciò che si è osservato.

Parlare con il pediatra, descrivendo concretamente ciò che si è osservato. 4. Seguire l’eventuale indicazione per una valutazione specialistica in neuropsichiatria infantile.

Seguire l’eventuale indicazione per una valutazione specialistica in neuropsichiatria infantile. 5. Concordare, quando opportuno, interventi di supporto personalizzati.

Come viene diagnosticato l’autismo?

La diagnosi dello spettro autistico si basa su una valutazione clinica dello sviluppo, della comunicazione e del comportamento. Non esiste un esame del sangue capace, da solo, di diagnosticare l’autismo.

È importante ricordare che anche le persone adulte possono ricevere una diagnosi e che l’autismo non è una malattia da guarire. Una valutazione appropriata aiuta a comprendere le caratteristiche individuali e a individuare gli eventuali sostegni utili.

Riconoscere precocemente i segnali significa soprattutto offrire ascolto, comprensione e opportunità di sviluppo, rispettando i tempi e le esigenze di ogni persona.