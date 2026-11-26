Le fughe del pavimento sono diventate nere e sembrano impossibili da pulire? Non serve necessariamente ricorrere a prodotti aggressivi! Con alcuni semplici accorgimenti e gli strumenti giusti è possibile eliminare lo sporco accumulato e far tornare le fughe più pulite, senza rovinare le piastrelle. Le fughe del pavimento annerite sono un problema molto comune. Con il passare del tempo, polvere, grasso, residui di detergente e umidità si depositano negli spazi tra le piastrelle, rendendoli scuri anche quando il pavimento viene lavato regolarmente. Per pulire le fughe delle piastrelle è importante scegliere il metodo in base al materiale. Gres porcellanato, ceramica, marmo e pietra naturale richiedono infatti attenzioni diverse. Ecco come intervenire senza commettere errori. Cosa serve per pulire le fughe …