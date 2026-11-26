Le fughe del pavimento sono diventate nere e sembrano impossibili da pulire? Non serve necessariamente ricorrere a prodotti aggressivi! Con alcuni semplici accorgimenti e gli strumenti giusti è possibile eliminare lo sporco accumulato e far tornare le fughe più pulite, senza rovinare le piastrelle.
Le fughe del pavimento annerite sono un problema molto comune. Con il passare del tempo, polvere, grasso, residui di detergente e umidità si depositano negli spazi tra le piastrelle, rendendoli scuri anche quando il pavimento viene lavato regolarmente.
Per pulire le fughe delle piastrelle è importante scegliere il metodo in base al materiale. Gres porcellanato, ceramica, marmo e pietra naturale richiedono infatti attenzioni diverse. Ecco come intervenire senza commettere errori.
Cosa serve per pulire le fughe del pavimento
- Acqua tiepida
- Detergente neutro adatto al pavimento
- Uno spazzolino con setole morbide o medie
- Un panno in microfibra
- Una piccola bacinella
- Guanti protettivi
- Bicarbonato, solo per superfici compatibili
- Un pulitore a vapore, se consentito dal produttore del rivestimento
Come pulire le fughe passo dopo passo
- 1. Eliminate la polvere: passate accuratamente aspirapolvere o scopa, insistendo negli spazi tra le piastrelle. Questo evita di trascinare ulteriore sporco durante il lavaggio.
- 2. Preparate la soluzione: versate acqua tiepida in una bacinella e aggiungete poco detergente neutro, seguendo le indicazioni del prodotto.
- 3. Applicate sulle fughe: inumidite lo spazzolino e strofinate delicatamente, seguendo la direzione delle linee. Evitate spazzole metalliche che potrebbero danneggiare lo stucco.
- 4. Trattate lo sporco ostinato: sulle fughe cementizie compatibili potete provare una piccola quantità di bicarbonato mescolato con acqua, dopo aver effettuato una prova in un punto nascosto.
- 5. Risciacquate: eliminate accuratamente ogni residuo con un panno pulito e leggermente umido, cambiando spesso l’acqua.
- 6. Asciugate: utilizzate un panno asciutto per evitare ristagni e nuove macchie.
Come sbiancare le fughe molto sporche
Se le fughe rimangono scure, valutate un detergente specifico per fughe, verificando la compatibilità con piastrelle e stucco. Sui pavimenti in marmo o pietra naturale evitate aceto, limone e prodotti acidi, che possono danneggiare la superficie.
Non mescolate mai candeggina con aceto, ammoniaca o altri detergenti. Se compaiono macchie di muffa persistenti, occorre individuare anche la causa dell’umidità.
Il segreto per mantenere le fughe pulite più a lungo è lavare regolarmente il pavimento con prodotti adatti e asciugare le zone umide. Quando lo stucco è deteriorato o irrimediabilmente macchiato, potrebbe essere necessario rinnovarlo. Con una manutenzione costante, il pavimento conserverà un aspetto ordinato e curato.