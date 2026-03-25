Attenzione mamme e papà, ai vostri bambini non date mai questo alimento sotto l’anno di età, è mortale!

E poi si ascoltano i consigli, quelli delle nonne, delle amiche, dei pediatri. Ma c’è un alimento che molte mamme e molti papà, con la migliore delle intenzioni, potrebbero offrire al bambino pensando di fare del bene, senza sapere che nasconde un pericolo gravissimo.

Non è un cibo strano, non è un alimento esotico. È qualcosa che tutti abbiamo in dispensa, considerato da sempre un rimedio naturale, una medicina dolce. Ed è proprio questo il rischio: sottovalutarlo.

Il miele, un tesoro che per i piccoli diventa veleno

Il miele è uno degli alimenti più antichi e più apprezzati dall’uomo. Le sue proprietà antibatteriche, lenitive e nutrienti sono note da millenni. Lo usiamo per la tosse, per la gola irritata, per dolcificare in modo naturale. Ma quello che per un adulto è un toccasana, per un bambino sotto l’anno di età può diventare un pericolo mortale. La ragione è semplice e spaventosa: il miele può contenere spore del batterio Clostridium botulinum, un microrganismo che nell’intestino immaturo del neonato trova il terreno ideale per germinare e produrre tossine. Non è una questione di qualità del miele, non dipende da quanto è artigianale o biologico. Tutti i mieli, nessuno escluso, possono contenere queste spore.

Il botulismo infantile, una malattia che si può evitare

Il botulismo infantile è una forma di avvelenamento rara ma gravissima, che colpisce i bambini nei primi mesi di vita. Le spore del batterio, una volta ingerite, si trasformano in batteri attivi che producono una tossina potentissima, capace di bloccare la trasmissione nervosa. I primi sintomi possono essere confusi con quelli di un comune malessere: stitichezza persistente, pianto debole, difficoltà a succhiare, palpebre cadenti. Poi, rapidamente, la paralisi si estende ai muscoli respiratori, e senza un intervento tempestivo può portare alla morte.

Per questo i pediatri sono categorici: il miele non va assolutamente somministrato ai bambini sotto i 12 mesi. Non in piccole quantità, non diluito nel latte, non spalmato sul ciuccio. Nemmeno nei biscotti o negli alimenti trasformati che potrebbero contenerlo. Fino al primo compleanno, l’unico zucchero sicuro per i piccoli è quello che arriva dalla frutta.

Poi, dopo l’anno, quando l’intestino è maturo e la flora batterica è pronta a difendersi, il miele tornerà a essere quel dono prezioso che tutti conosciamo. Fino ad allora, meglio tenerlo in dispensa. Lontano dai bambini.