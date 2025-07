Attenta a chi conosci in vacanza: questi 3 segnali sono un’enorme red flag

Ti svelo 3 potenziali red flag in quel ragazzo tanto carino che hai appena conosciuto in vacanza…

L’estate è il terreno perfetto per nuove conoscenze: sei più rilassata, più aperta, magari sei all’estero (come una delle 3 città europee per movida giovani donne) dove nessuno ti conosce e ogni sguardo può trasformarsi in una storia.

Ma proprio lì, dove tutto sembra leggero, si nascondono le più grandi red flag. E no, non sempre le riconosci al primo colpo. A volte capita di avere il proverbiale “prosciutto davanti agli occhi”, specialmente quando siamo vogliamo rilassarci.

Se stai per cadere nel vortice di un flirt estivo o hai già perso la testa per quel tipo “troppo bello per essere vero”, leggi questi 3 segnali prima che sia troppo tardi.

3 red flag per riconoscere un potenziale narcisista

Se ti scrive solo a tratti, sparisce per ore (o giorni) senza spiegazioni e poi torna con un “ehi bellissima” (tipico!) come se niente fosse, sei già nella zona rossa.

Il classico “fantasma intermittente” è un campione del flirt da vacanza: ti dà quel minimo di attenzione che ti tiene agganciata, ma non abbastanza da creare un legame vero. Insomma, punta a creare dipendenza nei suoi confronti.

Se ti scrive solo dopo cena o ti propone sempre e solo “passa da me dopo che esci”, indovina un po’? Non gli interessi davvero.

La vacanza per lui è come un buffet: tutto a portata, senza impegno. Se un uomo vuole davvero conoscerti, lo capisci subito: ti propone di prendere un caffè, fare un giro in spiaggia, parlare, ridere. Se invece vuole vederti solo quando cala il sole, c’è un motivo ben preciso: ti sta solo usando.

All’inizio può sembrare “misterioso”, ma dopo un po’ capisci: sta nascondendo qualcosa. Magari ha già qualcuno a casa, o non vuole che tu lo conosca davvero perché sa che non resterà.

Se ogni volta che provi ad approfondire lui svicola con una battuta, guarda il telefono o cambia discorso, c’è un muro lì davanti a te. E il muro lo ha alzato lui. Occhi molto, molto ben aperti se vuoi evitare di ritrovarti con il cuore spezzato.

Ricorda che l’estate passa, ma certe ferite restano. Meglio un mojito da sola che un cuore spezzato da qualcuno che non meritava nemmeno il tuo numero.

Hai tutta l’estate davanti, non sprecarla con chi ti dà le briciole. La versione migliore di te non ha bisogno di rincorrere nessuno, men che meno un’illusione.

Quindi, ora che sai quali sono le più grandi red flag per un ragazzo conosciuto in vacanza, non farti più ingannare e non rincorrere false speranze. Mi raccomando!