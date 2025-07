Dimentica Ibiza: 3 città europee che sono la nuova Mecca della movida estiva al femminile

Sei alla ricerca di città europee economiche adatte a giovani ragazze in cerca di movida? Prova quelle che stiamo per suggerirti, ti assicuro che non te ne pentirai.

Ibiza è (quasi) fuori moda. Le comitive di ragazze in cerca di serate memorabili, beach club mozzafiato e after fino all’alba stanno cambiando rotta. Se quest’estate stai organizzando un viaggio con le tue amiche, ecco 3 destinazioni europee dove la movida è esplosiva e sempre più al femminile.

Movida al femminile: le 3 città europee migliori in cui andare

Non ci sono solo terme e gite sul Danubio: Budapest è una delle capitali della nightlife più inaspettate (e sottovalutate) d’Europa. Durante il giorno puoi rilassarti con le amiche nei famosi bagni termali come Széchenyi (con DJ set in acqua ogni sabato sera!), ma è dopo il tramonto che la città si trasforma.

I ruin bar sono il cuore pulsante della movida: il più celebre è il Szimpla Kert, un labirinto underground di luci psichedeliche, musica elettronica e cocktail cheap.

Il bello? La scena è internazionale ma autentica, e l’atmosfera rilassata permette di divertirsi senza stress o dress code rigidi. Ideale per un gruppo di amiche che vuole mixare cultura e sregolatezza.

Anche la capitale portoghese è la perfetta via di mezzo tra vacanza chill e notti fuori controllo. Lisbona conquista subito con i suoi miradouros panoramici, i tram gialli vintage e la vibe boho-chic, ma è la vita notturna a sorprendere: autentica, vibrante e piena di locali pieni già dalle 19.

Nei quartieri di Bairro Alto e Cais do Sodré, i bar si affollano di turisti e local in cerca di sangria e caipirinhas, da bere direttamente in strada. E quando la serata decolla, si balla fino all’alba in club come Lux Frágil, considerato uno dei migliori in Europa.

Perfetta per gruppi di amiche che vogliono unire il gusto per il buon vino, il tramonto perfetto su un rooftop e la voglia di scatenarsi in pista senza spendere una fortuna.

Chi ha detto che solo Ibiza può offrire beach party all’alba? Pag, piccola isola croata nel mare Adriatico, è diventata negli ultimi anni il punto di riferimento per festival, party non-stop e musica elettronica.

La spiaggia di Zrće ospita ogni estate eventi come Hideout Festival, Sonus e Barrakud, con DJ internazionali e afterparty da leggenda.

Come hai visto, insomma, ci sono tante alternative alla famosissima Ibiza: posti in cui, spendendo meno, potresti persino divertirti di più.