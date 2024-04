Asciugatrice, in pochi conoscono il metodo per un bucato profumatissimo: è geniale

Da quando ho trovato questo metodo geniale per profumare il bucato in asciugatrice non lo mollo più: pochi lo conoscono!

L’asciugatrice è sicuramente ad oggi uno degli elettrodomestici più apprezzati in casa. Questa ci consente di asciugare il bucato in modo efficiente e in minor tempo, soprattutto durante la stagione fredda in cui il drastico calo delle temperature non consente un’ottimale asciugatura del bucato all’esterno.

Attraverso l’erogazione di un getto d’aria calda, questo elettrodomestico asciuga il bucato nel giro di poche ore, adoperando il programma di asciugatura migliore a seconda dei tessuti presenti al suo interno. Un sistema intelligente di cui ad oggi non possiamo fare a meno.

Capita però, che il bucato una volta asciutto non abbia profumi di fresco come quando lo lasciamo asciugare all’aria aperta: ho trovato però il modo di ovviare a questo problema. Ecco cosa devi fare per avere vestiti profumatissimi una volta che li tiri fuori dall’asciugatrice.

Profumare il bucato in asciugatrice: con questo trucco risolvi il problema dei cattivi odori

Se anche tu ti imbatti spesso nei cattivi odori del bucato quando li recuperi dall’asciugatrice, devi sapere che esiste un trucchetto semplicissimo che permette di profumare i tessuti durante la fase di asciugatura. La presenza di cattivi odori potrebbe derivare da diversi fattori.

In primis un mal funzionamento dell’elettrodomestico e una scarsa pulizia dei filtri che, se intasati, non facilitano l’erogazione di aria in modo uniforme. Dopo esserci quindi assicurati di aver pulito per bene l’asciugatrice, possiamo procedere con un semplice trucco per profumare il bucato.

Un trucchetto semplice ma soprattutto economico (rispetto all’impiego di profumatori per asciugatrice che spesso costicchiano e che non adoperati adeguatamente lasciano aloni sui tessuti) è quello di utilizzare un semplice dischetto di cotone impregnato di olio essenziale (adatto ai tessuti).

Attraverso questo metodo potremo ottenere un bucato profumato oltre che morbido e bene asciutto. Attenzione però al suo posizionamento: per evitare di distribuire residui oleosi sui vestiti, il dischetto di cotone dovrà essere posizionato all’interno del filtro (e rimosso al termine della fase di asciugatura).

Altri piccoli accorgimenti per un bucato asciutto e profumato

Quello del dischetto di cotone impregnato di olio essenziale può sicuramente essere un escamotage utile allo scopo: ovvero ottenere un bucato profumato anche dopo l’asciugatura in asciugatrice. Tuttavia, qualche piccolo accorgimento bisognerà pur prenderlo per evitare la diffusione di cattivi odori: