Applicare la matita per ingrandire le labbra: il trucco

Il segreto per labbra morbide e voluminose arriva direttamente dal web: la guida perfetta per un make-up da favola con la matita.

Sfoggiare delle splendide labbra morbide e voluminose, è un sogno di moltissime donne. Che siano a cuoricino, larghe, ad arco di Cupido o carnose, l’obiettivo principale è che siano piene e grandi. Una moda che sicuramente si è intensificata negli ultimi anni, ma che da sempre ha portato alla ricerca di questo risultato. Il motivo? Probabilmente perché una bocca così potrebbe trasmettere una grande sensualità, oltre che, se messa in risalto nel modo e nelle misure giuste, equilibrare perfettamente i lineamenti del viso rendendoli molto femminili.

Le tecniche di chirurgia estetica offrono ogni giorno di più metodi moderni e di grande effetto per ottenere le labbra desiderate. Questo però, significa comunque sottoporsi a trattamenti come il lip filler, piccoli ritocchi spesso molto dispendiosi. Non tutte dunque, sono disposte a cedere alle “punturine” e preferiscono ancora affidarsi al caro vecchio make-up. L’arte del trucco, di pari passo con la medicina di bellezza, ha compiuto nel suo campo passi da gigante.

Se beauty blogger e artisti del mestiere condividono attraverso i social segreti e tutorial per sfoggiare una bocca perfetta, le ispirazioni non mancano neppure come sempre dalle star del red carpet. Chi non è rimasta ammaliata di fronte alle soffici labbra di Angelina Jolie o chi non ha sognato almeno una volta un rossetto perfetto e scolpito come quello di Kim Kardashian? La soluzione, in questi casi, è in un’alleata fedele da tenere a portata di mano: la matita.

Il “Lip Lift”, la tecnica virale per labbra voluminose con la matita

Adottare nella propria vita quotidiana della labbra grandi e importanti potrebbe essere una scelta troppo azzardata. Ma concedersele invece per una serata speciale sarà molto meno impegnativo. Nessun costoso (e doloroso) trattamento, tutto quello che servirà sarà una comunissima matita per labbra. Il mondo dei social continua ad essere una fonte inesauribile di trend in ambito make-up, che risolvono in un batter d’occhio i più comuni problemini.

La matita per labbra è stata sempre una sfida? Di certo non è il momento di andare in giro con le “overline lips” che fanno immergere in un batter d’occhio nella moda anni Duemila. In questo periodo l’effetto contrasto e il contorno eccessivo sono assolutamente da dimenticare. Piuttosto invece, bisogna seguire il consiglio virale della rete. Si passa quindi all’effetto “lip lift” che sta letteralmente spopolando tra le giovanissime, ma in cosa consiste?

L’obiettivo che si pone questo make-up è quello di intensificare la zona dell’arco di Cupido, evitando che le labbra assumano una forma cadente. Il procedimento dunque, è molto semplice. Scegliendo una matita di una tonalità più scura rispetto all’incarnato, si andrà a disegnare la linea centrale del labbro superiore, andando delicatamente fuori ma senza esagerare.

A questo punto invece che scendere verso il basso, gli esperti consigliano di portare i contorni laterali leggermente verso l’interno, lasciando quindi gli angoli della bocca fuori dalla linea. Lo stesso si dovrà fare poi con il labbro inferiore, partendo dal centro per poi chiudere il contorno deviando leggermente dagli angoli. A questo punto non resterà che scegliere un rossetto più chiaro (preferibilmente nude) e riempire l’interno delle labbra. Il risultato è stupefacente: una bocca piena, voluminosa e morbida come quella delle star fiorirà sul viso. Provare per credere.