Apparsa la forfora sui capelli, giacche e colletti ecco il rimedio

Quelle piccole squame bianche che compaiono tra i capelli e finiscono inevitabilmente su giacche, maglie e colletti possono diventare un fastidio quotidiano: la forfora, però, non è tutta uguale e capire da cosa dipende è il primo passo per affrontarla nel modo corretto. Ci si accorge spesso della sua presenza davanti allo specchio, quando sui vestiti scuri diventano evidenti piccoli residui biancastri provenienti dal cuoio capelluto. La forfora è legata a una desquamazione del cuoio capelluto e può essere accompagnata da prurito, una sensazione che porta istintivamente a grattarsi. Proprio questo gesto, apparentemente innocuo, può accentuare il distacco delle squame e rendere il problema ancora più evidente sui capelli e sugli abiti. Dietro la comparsa della forfora possono esserci diversi …

Quelle piccole squame bianche che compaiono tra i capelli e finiscono inevitabilmente su giacche, maglie e colletti possono diventare un fastidio quotidiano: la forfora, però, non è tutta uguale e capire da cosa dipende è il primo passo per affrontarla nel modo corretto.

Ci si accorge spesso della sua presenza davanti allo specchio, quando sui vestiti scuri diventano evidenti piccoli residui biancastri provenienti dal cuoio capelluto. La forfora è legata a una desquamazione del cuoio capelluto e può essere accompagnata da prurito, una sensazione che porta istintivamente a grattarsi. Proprio questo gesto, apparentemente innocuo, può accentuare il distacco delle squame e rendere il problema ancora più evidente sui capelli e sugli abiti.

Dietro la comparsa della forfora possono esserci diversi fattori e per questo non esiste necessariamente una soluzione identica per tutti. La fonte indica tra le possibili condizioni associate lo stress, alcune abitudini alimentari, una cute eccessivamente secca oppure troppo grassa e l’attività della Malassezia, un lievito normalmente presente sulla pelle che può essere coinvolto nei disturbi del cuoio capelluto. Capire se si tratta di forfora secca o grassa può aiutare a scegliere una gestione più adatta, soprattutto quando desquamazione e prurito continuano a ripresentarsi.

Quelle squame sembrano tutte uguali, ma c’è un dettaglio che cambia tutto

La forfora secca tende a presentarsi con squame più fini, chiare e leggere, che si staccano facilmente dal cuoio capelluto e finiscono quindi con maggiore facilità sulle spalle. Può diventare più evidente quando la cute è disidratata e nei periodi in cui il cuoio capelluto risulta maggiormente sotto stress. La forfora grassa ha invece caratteristiche differenti: le squame possono apparire più spesse e giallastre, associate a capelli unti, cute oleosa e prurito. In questi casi il quadro può essere collegato anche alla dermatite seborroica, una condizione che non interessa necessariamente soltanto la testa.

La dermatite seborroica può infatti manifestarsi anche in zone particolarmente ricche di ghiandole sebacee, come sopracciglia e lati del naso. Per questo osservare soltanto le squame cadute sulla giacca non è sufficiente per capire con certezza l’origine del problema. Anche il prurito merita attenzione: continuare a grattare energicamente la testa può irritare ulteriormente la cute. Prurito persistente, arrossamento marcato e desquamazione importante non dovrebbero essere ignorati, soprattutto quando il disturbo non migliora con una corretta routine di lavaggio. In queste situazioni è utile rivolgersi al medico o al dermatologo, che può distinguere la comune forfora da altre condizioni del cuoio capelluto che possono avere un aspetto simile.

Il rimedio parte dallo shampoo, ma attenzione a un’abitudine molto comune

La gestione quotidiana passa innanzitutto dalla cura del cuoio capelluto. Uno shampoo antiforfora con principi attivi specifici può contribuire a controllare desquamazione, sebo e formazione delle squame. La fonte segnala, tra gli ingredienti impiegati nei prodotti dedicati, il piroctone olamine e associa alla formulazione citata anche aloe vera, ortica, proteine del grano e inulina. Al di là del singolo prodotto commerciale, è importante utilizzare lo shampoo secondo le indicazioni riportate sulla confezione, evitando di pensare che quantità maggiori o lavaggi particolarmente aggressivi possano far scomparire più rapidamente il problema. La cute ha bisogno di essere detersa senza essere continuamente irritata e la scelta del prodotto dovrebbe tenere conto anche delle caratteristiche dei capelli e della pelle.

Un altro errore è concentrarsi esclusivamente sulle squame visibili, trascurando ciò che accade sul cuoio capelluto. Lavaggi molto aggressivi, sfregamenti energici e lunghi massaggi possono risultare controproducenti in una cute già irritata. Anche grattare ripetutamente la testa per liberarsi delle squame offre soltanto un sollievo momentaneo e rischia di peggiorare l’irritazione. Il vero rimedio contro la forfora consiste quindi in una routine delicata e costante, associata a un trattamento antiforfora adeguato alla propria situazione. Se dopo alcune settimane il problema rimane evidente, aumenta, si accompagna a intenso arrossamento, croste, dolore o interessa altre zone del viso e del corpo, è preferibile evitare il continuo cambio di rimedi fai da te e chiedere una valutazione dermatologica: dietro quelle squame che continuano a comparire su capelli, giacche e colletti potrebbe infatti esserci una condizione che richiede un trattamento più specifico.