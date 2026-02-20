Antonella Clerici attesissima a Sanremo: perché lei ci piace così tanto?

Mancano pochissimi giorni all’inizio del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti e, tra i volti più attesi della televisione italiana, troviamo Antonella Clerici… una conduttrice che sembra dominare in modo indiscusso la scena sotto ogni punto di vista. Ma perché ci piace così tanto?

Di Antonella Clerici non se ne può proprio fare a meno. E non solo perché è tra le più grandi professioniste della televisione italiana: al pubblico piace davvero tantissimo. Il suo modo di essere, i suoi programmi, tutto ciò che riguarda il “business Clerici” è un successo indiscusso.

Basta davvero poco, alla conduttrice, per trasformare un’idea in un successo incredibile. E lo ha dimostrato nel corso degli anni, mettendosi in gioco in vari ambiti lavorativi.

Antonella Clerici è pronta per Sanremo e a conquistare ancora il pubblico

Alcuni rumor parlano di Antonella Clerici come possibile futura conduttrice del Festival di Sanremo dopo Carlo Conti. La conduttrice ha già preso le redini del Festival diversi anni fa con grande successo, mettendo in scena uno spettacolo ad hoc che ha convinto anche i più scettici.

Non sono mancate, nel tempo, dichiarazioni e retroscena: come quelle attribuite a Ligabue durante un’intervista a Belve con Francesca Fagnani, poi smentite dallo stesso cantautore. Eppure, la Clerici continua a essere considerata una candidata forte per un nuovo Festival della canzone italiana. Un passaggio di testimone che potrebbe avvenire proprio nella cornice dell’Ariston, tenendo conto del fatto che lei e Carlo Conti sono legati da una grande amicizia.

A ogni modo, come indicato precedentemente, non c’è progetto messo in scena da Antonella Clerici che non diventi un successo.

Basti pensare al lavoro svolto con The Voice Senior: un format che la Rai aveva accantonato nella sua versione originale, ovvero il classico The Voice, ma che è tornato a rifiorire con la versione dedicata ai “senior”. E non solo: c’è anche l’edizione Kids, ed è pronto il format Family. Antonella Clerici, dunque, si propone al pubblico con nuove sfide chiedendo fiducia… e, puntualmente, la ottiene.

Tra i progetti di maggior successo che possiamo citare, poi, troviamo i programmi di cucina. La prova del cuoco ha avuto un seguito ventennale, poi la Clerici si è presa una pausa, ha scelto di dedicarsi a se stessa e infine è tornata con un nuovo programma: È sempre mezzogiorno. Quest’ultimo si presenta come un format nuovo, ma in realtà può essere letto anche come un’evoluzione di ciò che già esisteva: rinnovato nei personaggi, aggiornato nel linguaggio dei social e, soprattutto, intrecciato alla nuova vita “nel bosco” della conduttrice. Non a caso, in men che non si dica, anche questo appuntamento è diventato imperdibile.

Ma perché Antonella Clerici ci piace così tanto?

La risposta a questa domanda dipende da numerosi fattori, ma uno su tutti è decisivo: Antonella Clerici è quella che potremmo definire non solo “l’amica della porta accanto”, ma anche la confidente, colei che tutto sa e tutto risolve.

Non a caso, i suoi format quotidiani, soprattutto quelli legati alla cucina, funzionano come un vero e proprio problem solving: non sai cosa cucinare a pranzo? Ecco una lunga serie di ricette in puntata. Non sai cucinare? Gli chef spiegano i passaggi come farebbe un insegnante, senza farti sentire inadeguata.

Forse possiamo affermare che la chiave del successo di Antonella Clerici sia proprio questa: un problem solving che si ripropone anche con The Voice. Nella versione Senior, in un certo qual modo, dà spazio a chi ha rimpianti e desidera una seconda opportunità per inseguire un sogno. Nella versione Kids, invece, offre la stessa opportunità ma in chiave diversa: le luci della ribalta si accendono sui giovani talenti, pronti a mettersi in gioco.

E sì: tenendo conto di quanto detto, Antonella Clerici continua a dominare la scena e a essere uno dei personaggi più amati della TV italiana.