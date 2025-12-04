Antipasto natalizio che conquista anche i Grinch della famiglia

Alberelli rustici con prosciutto e formaggio, un antipasto divertente e irresistibile: semplici da preparare, golosi e perfetti per sorprendere tutta la famiglia a Natale. Sai quando arrivi a Natale e vuoi fare qualcosa di bello ma senza impazzire? Gli Alberelli rustici con prosciutto e formaggio sono la soluzione perfetta. Ti basterà un rotolo di pasta sfoglia e un paio di ingredienti e in pochissimo tempo il tuo antipasto farà scena sulla tavola. Fidati, la soddisfazione è gigantesca, soprattutto quando tutti ti guardano curiosi e affamati. Quello che adoro di questa ricetta è la sua leggerezza e il divertimento che porta prepararli. Farli infatti è quasi un gioco: tagliare la sfoglia, stratificare il prosciutto e il formaggio e poi vedere i …

Alberelli rustici con prosciutto e formaggio, un antipasto divertente e irresistibile: semplici da preparare, golosi e perfetti per sorprendere tutta la famiglia a Natale.

Sai quando arrivi a Natale e vuoi fare qualcosa di bello ma senza impazzire? Gli Alberelli rustici con prosciutto e formaggio sono la soluzione perfetta. Ti basterà un rotolo di pasta sfoglia e un paio di ingredienti e in pochissimo tempo il tuo antipasto farà scena sulla tavola. Fidati, la soddisfazione è gigantesca, soprattutto quando tutti ti guardano curiosi e affamati.

Quello che adoro di questa ricetta è la sua leggerezza e il divertimento che porta prepararli. Farli infatti è quasi un gioco: tagliare la sfoglia, stratificare il prosciutto e il formaggio e poi vedere i piccoli alberi crescere in forno è davvero uno spettacolo. Senza contare il profumo incredibile che invade la cucina, tra burro, sfoglia e formaggio, mettendo subito allegria.

Alberelli rustici con prosciutto e formaggio: anche il Grinch di casa li adora!

Quindi dai, allaccia il grembiule e vedrai che meraviglia. Non serve essere chef ma giusto un po’ di precisione e amore per il cibo. Quando li tirerai fuori dal forno, dorati e fragranti, capirai subito perché questi alberelli rubano il cuore anche ai Grinch più incalliti, provare per credere. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti circa

Ingredienti per gli Alberelli rustici con prosciutto e formaggio

Per 8 alberelli

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

150 g di prosciutto cotto, crudo, speck o altro

Grana Padano grattugiato q.b. per spolverare

Pepe q.b.

Formaggio a fette spesse q.b. per creare le stelline

Come si preparano gli Alberelli rustici con prosciutto e formaggio

Inizia scaldando leggermente il forno a 180 gradi in modalità ventilato. Srotola poi la pasta sfoglia su un piano leggermente infarinato e tagliala in rettangoli della dimensione che preferisci. Io di solito faccio circa 8 sitisce uguali, così tutti hanno la stessa forma e cuociono uniformemente. Sistema il prosciutto sulle strisce e se vuoi, un velo di formaggio morbido o a fettine sottili. Spolvera con un po’ di Grana Padano e una macinata di pepe. Ora, con un coltello affilato, pratica dei tagli anche per il prosciutto e sistemali man mano su uno stecco praticando delle onde che an man i vanno d allargare, così da dare forma agli alberelli e sistemali man mano su una teglia coperta con carta da forno. Spennella la superficie con un po’ di latte o un tuorlo leggermente sbattuto e inforna per circa 5 minuti o finché non diventano gonfi e dorati. Una volta sfornati, lasciali intiepidire leggermente e nel frattempo puoi creare le stelline di formaggio da posizionare sopra mentre saranno ancora tiepidi e questo è il tocco finale che li trasforma in veri Alberelli natalizi. Servili subito, oppure falli raffreddare del tutto, tanto saranno buonissimi lo stesso e credimi, anche chi storce il naso davanti agli antipasti sarà conquistato.

Gli Alberelli rustici con prosciutto e formaggio sono un antipasto veloce, scenografico e goloso, perfetto per Natale o qualsiasi festa in famiglia. Il mix di croccantezza della sfoglia e il gusto ricco del prosciutto e del formaggio conquista tutti, tanto che diventeranno tra i tuoi antipasti preferiti e vedrai che tutti chiederanno il bis, quindi meglio essere preparati. Per un’altra idea sfiziosa e veloce, prova anche i biscotti di natale: piccoli, dolci e irresistibili, perfetti per sorprendere grandi e piccini. Buon appetito!