Anticipazioni Uomini e Donne, Maria ascolta il pubblico: chi è il nuovo tronista, si prevede il pienone in studio

Il nuovo tronista di Uomini e Donne è lui: Maria De Filippi l’ha scelto ascoltando il pubblico.

Mancano pochi giorni e andrà in onda una nuova stagione di Uomini e Donne. Il pubblico è in attesa di scoprire chi saranno i nuovi protagonisti del dating show più famoso della televisione.

In particolare ci si chiede chi saranno i prossimi tronisti, tanto del trono classico quanto del trono over. A quanto pare il primo nome è venuto fuori e Maria De Filippi avrebbe ascoltato il pubblico scegliendo lui come tronista.

Chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne?

Il nome del primo tronista di Uomini e Donne è trapelato grazie a delle anticipazioni di Davide Maggio. Si tratta di un ragazzo che è riuscito a conquistare il cuore di tante persone, specie delle donne, sin dalla sua prima apparizione televisiva.

Proprio per questo motivo Queen Mary l’avrebbe scelto per diventare protagonista della prossima stagione di Uomini e Donne. Si tratta del tentatore Flavio Ubirti! Davide Maggio avrebbe scritto: “Da Temptation Island al trono di Uomini e Donne. ‘Promozione’ per Flavio Ubirti, il tentatore più richiesto nell’ultima edizione del reality estivo di Canale 5. Possiamo confermarvi che il 24enne toscano è uno dei nuovi tronisti del dating show condotto da Maria De Filippi, in onda da settembre”.

Classe 2001, originario di Figline Valdarno, il ragazzo ha conquistato quasi tutte le fidanzate di Temptation Island che fra l’altro l’avevano tutte scelte come il loro preferito sin dalla prima puntata. Flavio nel villaggio del programma si è avvicinato alla “fidanzata” Denise Rossi che poi è uscita senza l’ex fidanzato Marco Raffaelli. Nonostante questo fra lei e il bel Flavio non sarebbe scoccata la scintilla lontano dai riflettori.

Ora Ubirti spera di trovare il vero amore proprio a Uomini e Donne. La notizia confermata nelle ultime ore da Davide Maggio era in realtà nell’aria da tempo dato che la squadra di calcio il cui il giovane giocava aveva dichiarato: “Il portiere ci ha chiamato oggi e ci ha detto di aver ricevuto un’offerta di lavoro molto importante da Mediaset e quindi deve smettere di giocare. Abbiamo chiesto con lui un falò di confronto, ma non è bastato. L’offerta di lavoro è importante e niente, ci dobbiamo solo rammaricare. È un contrattempo inatteso per noi”.

Quindi non resta che vedere come si comporterà Flavio come tronista e chi riuscirà a conquistare il suo cuore.