Anticipazioni Un posto al sole: dramma per Viola, Damiano non torna indietro

Un Posto al Sole è ritornato alla grandissima in onda su Rai 3, portando direttamente i telespettatori all’interno di trame complesse ed entusiasmanti; la 30esima stagione, un traguardo importantissimo per la soap, promette già tantissimo spettacolo a tutti gli spettatori.

In queste puntate in onda, abbiamo visto Niko pronto al grande passo e Manuela di nuovo gelosa, mentre Viola è tornata a Napoli per comunicare ad Antonio le delicate condizioni di suo padre dopo l’intervento. Damiano continua ad essere sempre più distante e i problemi tra i due sono lampanti.

La situazione, per Viola, non migliorerà nemmeno prossimamente: stando alle anticipazioni per le trame future, per lei continuerà il dramma e Damiano sembra essere convinto a proseguire per la sua strada, soprattutto dopo recenti avvenimenti.

Un Posto al Sole, il dramma di Viola è senza fine: la decisione di Damiano dopo questo evento

Stando alle anticipazioni riportate anche da BlastingNews, nelle prossime puntate di Un Posto al Sole la rottura tra Viola e Damiano sarà sempre più profonda, soprattutto dopo che quest’ultimo scoprirà di non aver superato l’esame come vice ispettore. La notizia sarà un colpo durissimo per Damiano, pronto ad allontanarsi ancora di più da Viola: dopo l’ennesima lite avuta con la sua ex, si renderà conto di essere stato troppo paziente nei confronti dei suoi tentennamenti e decide così di lasciarla.

Anche Rosa assiste alla discussione: dopo il bacio prima dell’estate, la Picariello ancora nutre la speranza di poter tornare con il suo ex. In tutto questo, Viola deve affrontare la difficile situazione con Eugenio, cercando anche di capire quali sentimenti prova per il suo ex marito. In ogni caso, la fine della storia d’amore fra Viola e Damiano porterà a diverse nuove dinamiche fra i personaggi; Rosa potrebbe infatti lasciare Pino e Viola tornare nuovamente con Eugenio, qualora dovesse riuscire a riprendersi.

In questo giro di coppie, Damiano (scosso dai recenti eventi della sua vita) potrebbe tornare di nuovo fra le braccia di Rosa; insomma, anche in questa 30esima stagione, anche le dinamiche amorose saranno protagoniste indiscusse di UPAS. Non mancano poi gli intrighi, soprattutto per le conseguenze dello scontro fra Roberto e Gennaro avvenuto dopo il fallimento del piano di Marina e Antonietta, e che porta Vinicio a tornare a Napoli per assistere il fratello ed occuparsi dei suoi affari.