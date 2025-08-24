Anticipazioni Pechino Express 2026, doppio colpo: arrivano gli ex gieffini più amati

Le avventure che si vivono durante Pechino Express lasciano un segno indelebile nei concorrenti. Difficilmente si potranno dimenticare gli incontri, le fatiche, i luoghi meravigliosi che grazie al programma si esploreranno. La trasmissione piace perché fa vivere un viaggio straordinario, anche se attraverso uno schermo.

L’edizione 2025 è stata vinta dai Medagliati, Yuri Chechi e Antonio Rossi. Due leggende dello sport italiano che hanno avuto del filo da torcere da parte de I complici – Dolcenera e Gigi Campanile – e degli Estetici – Giulio Berruti e Nicolò Maltese. Una gara appassionante dove nessuna delle coppie ha mollato nonostante gli ostacoli che hanno trovato sul cammino.

E ora si attende si scoprire dove si svolgerà Pechino Express nel 2026 e chi saranno i concorrenti. Sappiamo che la nuova edizione ci sarà e che probabilmente andrà in onda durante la primavera 2026, dopo la fine di Masterchef. Marzo, dunque, dovrebbe essere il mese che darà il via alle nuove avventure che saranno trasmesse sempre di giovedì alle 21.10 circa. Non è stato ancora confermato alla conduzione Costantino della Gherardesca. Il pubblico lo acclama insieme a Fru che si è rivelato un fidato compagno di viaggio.

Dal Grande Fratello a Pechino Express, ecco chi partirà zaino in spalla

Siamo in attesa di sapere chi saranno i concorrenti che parteciperanno a Pechino Express 2026. Il cast verrà annunciato nei prossimi mesi ma già sono trapelate le prime indiscrezioni. Ricordate Perla Vatiero e Greta Rossetti, ex gieffine ed ex fidanzate di Mirko Brunetti? Da rivali in amore potrebbero diventare una coppia di amiche che lotta per l’obiettivo comune di vincere Pechino Express.

Non ci sono rancori né antipatie nella strada che porta al Libro rosso, solo complicità e supporto nei momenti del bisogno. Sarà interessante vedere la trasformazione del rapporto tra Perla e Greta.

Il passato di tensioni e incomprensioni verrà dimenticato. Ricordiamo che durante la festa di compleanno di Federico Fusca le due ragazze hanno avuto un duro scontro.

Dopo aver saputo di una chiacchierata segreta tra Mirko e Greta, Perla ha smesso di seguire entrambi su Instagram. Successivamente ha spiegato di aver agito per rabbia e delusione. A maggio la frequentazione tra Perla e Greta è ricominciata e il rapporto tra loro è cambiato. Ora c’è rispetto e complicità, sono andate in vacanza insieme e l’amicizia è forte.

Tanto forte da scegliere di partecipare insieme a Pechino Express, per affrontare un viaggio tutt’altro che semplice dove ci si scontra con la fatica fisica e con un turbinio di emozioni.