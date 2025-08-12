Anticipazioni La Promessa, Maria indaga su Padre Samuel e scopre finalmente cosa nasconde

La trama de La Promessa, nelle ultime puntate, ha portato in scena una svolta inaspettata: Manuel ha rivelato alla sua famiglia di essere innamorato di Jana e di voler diventare suo marito. Una confessione che ha provocato delle reazioni diverse, infatti mentre i marchesi si sono opposti alla loro unione, Catalina, Martina e Curro hanno accolto la notizia con entusiasmo, soprattutto per il coraggio che il giovane ha dimostrato di avere.

Manuel, per convincere i suoi genitori ad approvare le nozze, ha dovuto rinunciare alla sua passione per il volo e ha deciso di prendere in mano le redini della tenuta. Maria, invece, da quando Padre Samuel si è trasferito a palazzo, continua ad avere dubbi su di lui. Nei giorni scorsi lo ha visto mentre rubava il crocifisso appartenente ai Lujan e, quando quest’ultimo lo ha restituito, lo ha accusato di essere un ladro e di non essere un buon servitore di Dio. Nelle nuove puntate, dopo aver indagato, la domestica scoprirà cosa nasconde dietro la sua identità.

La Promessa, chi è Padre Samuel: il sacerdote non ha detto tutta la verità

Nelle nuove puntate de La Promessa– come riportano le anticipazioni- Maria continuerà ad avere dubbi su Padre Samuel e lo terrà d’occhio, per capire se sta nascondendo qualcosa. Sin dalla prima volta che ha parlato con lui, quando gli ha chiesto consiglio sulla sua situazione con Salvador, è apparsa titubante, ma le sue incertezze sono diventate più profonde quando lo ha visto rubare il crocifisso dalla tenuta.

La domestica indagherà più a fondo nella questione e scoprirà che il sacerdote, oltre a risuolare le scarpe, si occupa anche dei bisognosi. Da quel momento proverà a guardarlo con occhi meno sospetti, contenta di aver scoperto che probabilmente si stava sbagliando sul suo conto. Infatti Maria aveva cominciato a temere il peggio. Le strade della giovane e del prete, a quanto pare- nelle nuove puntate- sono destinate ad intrecciarsi con più forza.

I due stringeranno un legame che farà scoppiare un vero e proprio scandalo e le maldicenze, in giro, prenderanno il sopravvento. Jana, invece, continuerà a prendere lezioni dalla signora Ros, ma quest’ultima si renderà conto di avere accanto una persona buona e sincera. Si sentirà in colpa, dato che conosce il piano malvagio di Cruz, e la metterà in guardia da quest’ultima, con la speranza che non cada nella sua trappola. La marchesa vuole liberarsi di lei, prima che diventi la moglie di suo figlio.