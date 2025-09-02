Anticipazioni Il paradiso delle signore 10: Fulvio sta male, colpo di scena nelle nuove puntate

Fulvio, il nuovo magazziniere del Paradiso delle signore 10, sta male: ecco perché.

Fra i nuovi personaggi del Paradiso delle signore ci sarà Fulvio, un magazziniere che arriverà a Milano con sua figlia Caterina. Questa new entry sarà molto misteriosa in quanto nasconderà un segreto (ma per ora non si sa di cosa si tratta).

Comunque, di Fulvio sappiamo che è un ex imprenditore caduto in rovina che ricomincia “dal basso” come magazziniere senza però dire alla figlia che è questo il suo nuovo lavoro. Inoltre, stando alle anticipazioni, lui sta anche male. Ecco cosa sappiamo.

Fulvio, il nuovo personaggio del Paradiso delle signore 10, sta male

L’8 settembre andranno in onda le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10. Fra i nuovi personaggi, indubbiamente quello di Fulvio, il nuovo magazziniere, è quello che incuriosisce di più.

Stando alle anticipazioni, lui avrà un malore e verrà soccorso da Enrico che finalmente può esercitare la professione medica. Caterina, sua figlia, invece, diventerà una nuova Venere, pronta a prendere il posto di Elvira che si è allontanata dal Grande Magazzino perché è diventata mamma del piccolo Andrea insieme a Salvo. Sicuramente la maggior parte della trama ruoterà attorno al fatto che Fulvio non vuole confessare a sua figlia di essere stato assunto come magazziniere, forse per vergogna.

Ma sarà Botteri a convincerlo ad essere sincero con lei. Comunque, dopo il malore, Fulvio “ragionerà un po’” sulla questione anche perché ne discuterà con il dottor Enrico, tirando fuori i suoi tormenti interiori e parlando del suo passato difficile. Ma oltre a narrare le storie di questi nuovi personaggi, nel Paradiso ritroveremo anche tutti i vecchi volti a cui ci siamo già affezionati.

Rosa Camilli tornerà a Milano dopo essere stata a Bologna, fuggita dopo il bacio con Marcello. La giornalista porterà anche un regalo a Roberto Landi, forse una copia del romanzo che ha scritto. Ci sarà spazio per le vicende dei coniugi Amato, che avranno alcuni battibecchi con Gallo riguardo all’organizzazione del battesimo del piccolo Andrea. Marcello viene scelto come padrino del nipote ma il padre di Elvira non ne sarà entusiasta.

Poi ci sono Adelaide e Umberto che hanno un segreto in comune ovvero sono i genitori di Odile ma il Commendatore attenderà a confessare alla ragazza di essere suo padre. Marta invece prosegue la sua storia d’amore con Enrico, che però le ha nascosto di avere problemi alla mano a causa della sparatoria. Agata invece guarda Mimmo con occhi diversi dopo che si è comportato da eroe salvando Enrico. Infine, Delia e Gianlorenzo si sono fidanzati.