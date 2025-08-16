Anticipazioni Il paradiso delle signore 10: Enrico e Umberto super protagonisti, ma il dramma è dietro l’angolo

Cosa accadrà a Enrico e Umberto del Paradiso delle Signore? La decima stagione è alle porte, e i drammi non mancheranno di certo.

L’8 settembre andranno in onda i nuovi episodi del Paradiso delle Signore, giunto ormai alla decima stagione. Oltre alle new entry nel cast, il pubblico è pronto a scoprire cosa succederà ai vecchi protagonisti, quelli storici, come per esempio il Commendatore Umberto.





Cosa succederà ad Enrico e Umberto de Il paradiso delle signore 10

Proprio Guarnieri dovrà sopportare di vedere la sua Adelaide sempre più innamorata alla luce del sole del suo Marcello. Inoltre, dovrà convivere con il segreto di sapere che Odile è sua figlia, ma senza rivelarglielo. Un altro protagonista sarà invece Enrico, l’ex magazziniere (per finta), compagno di Marta, che potrà finalmente tornare a svolgere la sua professione di medico.

Protagonista indiscusso della nuova stagione del Paradiso sarà il Commendatore Guarnieri che non si darà per vinto all’idea di aver perso la contessa Adelaide nei nuovi episodi.

Deciderà di provarle tutte pur di conquistare la donna che è impegnata con Marcello Barbieri. Spesso tutti si incontreranno in Villa per condividere i pasti e non sarà semplice per il Commendatore vedere la coppia sempre più innamorata (che parla anche di matrimonio). Inoltre, Umberto dovrà nascondere ad Odile di sapere che è suo padre. Tutti ricorderanno che aveva scoperto questo segreto nella scorsa stagione.

Era stata la Contessa stessa a rivelarglielo per via dei suoi gravi e seri problemi di salute. Un colpo che Umberto aveva preso non senza shock. Anche se non dirà a Odile di essere suo padre, la appoggerà nella nuova avventura alla guida della Galleria Milano Moda, rimasta vacante dopo l’allontanamento di Tancredi.

Indubbiamente anche Odile sarà una nuova protagonista della soap tanto dal punto di vista lavorativo (dovrà anche impegnarsi a cercare un nuovo stilista della Galleria), quanto amoroso.

Ma nella trama avrà un ruolo centrale anche Enrico che ora si troverà a svolgere la sua professione di medico non senza problemi. Soffrirà in silenzio per i suoi problemi di salute, tenendoli nascosti alla compagna Marta. Dopo essere stato protagonista di una sparatoria negli ultimi episodi della scorsa stagione, ancora accuserà dei dolori che comprometteranno il suo lavoro presso una prestigiosa clinica milanese.

L’uomo si ritroverà a soffrire per i suoi seri problemi di salute alla mano che gli causeranno un bel po’ di impedimenti. Il suo silenzio è dovuto al fatto che non vuole dare nuove preoccupazioni a Marta. Ma come andrà a finire? Chiederà aiuto prima o poi?