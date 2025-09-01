Anticipazioni Il paradiso delle signore 10: arriva Fulvio, ecco cosa nasconde

I telespettatori non stanno più nella pelle: mancano pochissimi giorni e andranno in onda i nuovi episodi della decima stagione de Il paradiso delle signore e finalmente si scoprirà tutto ciò che accadrà ai personaggi che abbiamo imparato a conoscere e ad amare in questi anni.

Non solo, anche perché ci saranno delle new entry che smuoveranno la trama, arricchendola di mistero. È il caso del nuovo personaggio, Fulvio, che nasconde qualcosa: ecco di cosa si tratta.

Cosa nasconde Fulvio, il nuovo personaggio de Il paradiso delle signore 10

Da lunedì 8 settembre alle ore 16 andranno in onda i nuovi episodi della decima stagione de Il paradiso delle signore. Nuovi intrecci verranno svelati con attenzione particolare ai soliti protagonisti come Marcello Barbieri, Roberto Landi e Marta Guarnieri, alla guida del grande magazzino della Milano degli anni ’60.

Odile sarà invece alla guida della Galleria Milano Moda e cercherà di portarla al centro dell’attenzione trovando un nuovo stilista. La ragazza prenderà le redini del negozio dopo l’allontanamento di Tancredi che tutti ricorderanno aver messo in piedi diversi sotterfugi nella scorsa stagione, che l’hanno fatto perdere di credibilità.

Intanto Adelaide torna dalle vacanze con Marcello, pronta a ricevere un prestigioso premio ed anche un proposta di matrimonio dal ragazzo, mentre Umberto presto svelerà una decisione inaspettata riguardante Odile. L’uomo ha scoperto di essere suo padre ma non lo rivelerà alla ragazza.

Ma soprattutto ecco delle new entry al Paradiso fra cui il nuovo magazziniere Fulvio Rinaldi, interpretato da Simone Montedoro. Ha un passato misterioso e nasconde un segreto che rischia di mettere in crisi gli equilibri al Paradiso. È un imprenditore caduto in rovina, questo è ciò che sappiamo per ora, che arriverà qui a Milano e ricomincerà “dal basso”.

Sua figlia Caterina lo accompagnerà e diventerà una nuova Venere del Paradiso. Stando a le anticipazioni, Fulvio non confesserà a sua figlia di aver trovato lavoro nel Grande Magazzino, forse per vergogna. Comunque la ragazza si ambienterà subito con le altre Veneri, andando a sostituire Elvira, in maternità dopo la nascita del piccolo Andrea, il figlio avuto con Salvo.

Proprio Salvatore ed Elvira dovranno affrontare decisioni importanti per il loro futuro, tra cui probabilmente il trasferimento da Milano. Infatti, proprio gli attori che interpretano questi personaggi, potrebbero lasciare la soap. Non resta che aspettare la messa in onda dei nuovi episodi per scoprire di più sui personaggi che già conosciamo e su chi arriverà al Paradiso.