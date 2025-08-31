Anticipazioni I Cesaroni 7: cosa accade nelle prime puntate, chi è la nuova fidanzata di Marco

Nelle nuove puntate de I Cesaroni, Marco avrà una nuova fidanzata: di chi si tratta e cosa accadrà.

Dopo anni di attesa, la nuova stagione de I Cesaroni è finalmente realtà: Claudio Amendola, nel doppio ruolo di attore e regista, ha di nuovo assemblato il cast della storica serie Mediaset, pronto a raccontare al pubblico nuove avventure della famiglia Cesaroni, nel ricordo di Antonello Fassari (storico volto di Cesare, scomparso proprio a ridosso dell’inizio delle riprese).

La settima stagione segnerà il ritorno di una delle famiglie più amate della tv, che ovviamente farà i conti col tempo passato, con nuove dinamiche e nuove tematiche sociali; tanti volti sono stati confermati, mentre new entry porteranno nuovi personaggi all’interno della fiction.

Ma quali saranno le trame di questa nuova stagione? Come ritroveremo la famiglia Cesaroni? Ecco le prime anticipazioni trapelate sulla fiction, tutto quello che c’è da sapere prima dell’arrivo su Canale 5.

I Cesaroni 7, le anticipazioni: cosa sappiamo sul ritorno della fiction

La nuova stagione de I Cesaroni porterà inevitabilmente delle novità, anche se il contesto di partenza sarà sempre quello della bottiglieria. Giulio Cesaroni, nel doppio ruolo di nonno e padre, si troverà a dover risolvere una particolare situazione legata alla bottiglieria, messa all’asta a causa di Augusto; il grande protagonista sarà però Marco (Matteo Branciamore), padre alle prese con la figlia adolescente Marta (Valentina Bivona), avuta dalla relazione con Eva.

Come sappiamo, Eva è scomparsa a causa di un incidente d’auto e Marta si trasferisce da New York a Roma per vivere con il padre. Al fianco di Marco ci sarà Virginia, interpretata da Marta Filippi: anche la donna ha già un figlio, il piccolo Adriano (Pietro Serpi), e l’arrivo di Marta scombussolerà l’equilibrio che si era creato nella coppia, prossima al matrimonio.

“Giulio è invecchiato, deve rimboccarsi le maniche e fare quello che ha sempre fatto: la chioccia. Cerca di abbracciare tutti, per quanto è possibile riuscirci. È molto dolce nel ruolo di nonno, un po’ all’antica” ha spiegato Claudio Amendola sulla serie, nel corso di una precedente intervista.

Al fianco di Giulio ci sarà Stefania (Elda Alvigini), mentre Rudi (Niccolò Centioni) lavora come bidello a scuola e Mimmo (Federico Russo) si troverà coinvolto in una relazione con una donna più grande di lui. New entry del cast anche Ricky Memphis, nei panni del padre di Virginia e consuocero di Giulio, oltre che Lucia Ocone, nei panni della donna in carriera che cercherà di salvare la bottiglieria, Livia.