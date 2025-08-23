Anticipazioni Grande Fratello, spunta la prima concorrente: nome bomba per Simona Ventura

Anche per questa nuova stagione televisiva, il Grande Fratello è pronto a tornare in onda, ma non come ce lo ricordavamo: Mediaset ha infatti optato per grandi cambiamenti intorno allo storico reality show, riportando il programma allo spirito originale delle prime edizioni con dinamiche più “reali” e personali, e meno legate al gossip che gira intorno ai vip.

Come riportato da diverse anticipazioni, comprese quelle di Gabriele Parpiglia, l’edizione “nip” del GF è prevista per ottobre, e durerà tendenzialmente fino a gennaio; a condurla Simona Ventura, di ritorno a Mediaset dopo la recente esperienza come opinionista de L’Isola dei Famosi. Alfonso Signorini, invece, dovrebbe tornare in primavera, con una versione Vip fatta di grandi nomi del mondo dello spettacolo, per un cast sicuramente diverso dalle scorse esperienze (non dovrebbero esserci ex Uomini e Donne, Temptation Island e influencer, insomma).

Quanto al cast del GF di Simona Ventura, invece, sono arrivati ora dettagli bomba sulla prima concorrente, che pare sia destinata a varcare la soglia della porta rossa per entrare all’interno della casa più spiata d’Italia; è pronta a far parlare di sé e a portare nuove dinamiche all’interno del reality show anche per questo particolare motivo…ecco quanto trapelato, l’entusiasmo è già alle stelle.

Grande Fratello 2025, la concorrente ha avuto un flirt importante: primo nome bomba per Simona Ventura

Stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia, nella nuova edizione del Grande Fratello “nip” potrebbe esserci anche una giovane ragazza spagnola che ha avuto un flirt con un cantante al momento davvero molto noto; Angela, questo il suo nome, sarebbe arrivata al terzo provino e di professione fa la hostess in un hotel di Milano.

“Angela ha avuto un flirt recente con il cantante Olly. Lui l’ha contattata su Instagram, poi la prima uscita, la seconda e infine hanno iniziato una storia. Sarà questo il motivo che l’ha portata al GF? O lo scoop lo abbiamo scoperto per primi noi?” ha scritto Parpiglia a Chicchi di Gossip.

Senza dubbio uno scoop importante: la partecipazione di Angela, in questo senso, potrebbe favorire ulteriori dinamiche all’interno del programma. Secondo quanto appreso da Parpiglia, inoltre, a questo GF di Simona Ventura non ci saranno volti del mondo dello spettacolo: esclusivamente “nip”, con l’ipotesi di una possibile guest star famosa che sarebbe stata accantonata, o almeno per il momento.