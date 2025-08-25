Anticipazioni Forbidden Fruit, salta il matrimonio più atteso: spoiler bomba dalla Turchia

Forbidden Fruit continua a tenere i telespettatori col fiato sospeso. La soap opera che racconta le vicende delle sorelle Zeynep e Yildiz ha esordito su Canale 5 lo scorso giugno, conquistando subito il pubblico. Cosa succederà nelle prossime puntate? Gli spoiler dalla Turchia rivelano che il matrimonio più atteso salterà all’ultimo.

Negli episodi in arrivo di Forbidden Fruit ci sarà un colpo di scena inaspettato, che coinvolgerà una delle protagoniste. Yildiz prenderà una decisione importante: chiudere con Halit una volta per tutte. Per lei non sarà semplice, ma si renderà conto che il loro non è vero amore e sentirà sempre più il peso della differenza di età. La tensione salirà quando, per una volta, la donna riuscirà a convincere il marito a fare una cosa che piace a lei.

Yildiz e Halit usciranno per andare a ballare in discoteca. La serata, tuttavia, sarà un completo disastro. Stanca di sentirsi umiliata e messa da parte dal marito, la donna non potrà fare a meno di pensare a Kemal, l’unico che desidera davvero al suo fianco. Una mattina la sorella di Zeynep preparerà le valigie e lascerà casa per andare a confessare il suo amore a Kemal.

Forbidden Fruit, niente nozze per i protagonisti: succede l’inaspettato

Yildiz prenderà la sua decisione dopo aver trascorso qualche giorno lontana dal marito, che ormai non sopporta più, a Sapanca. Qui è stata raggiunta da Kemal, intento a riconciliarsi con lei. All’arrivo di Halit, però, la protagonista è tornata a Istanbul con lui. L’atteggiamento del marito, tuttavia, ha fatto pentire Yildiz della sua scelta.

La donna tenterà di riconquistare Kemal. Si presenterà a casa sua senza alcun preavviso, ma quando l’uomo aprirà la porta resterà sconvolta: Yildiz vedrà Zehra vestita da sposa, pronta a convolare a nozze con il suo amato.

Come se non bastasse, ci sarà Halit ad assistere alla cerimonia. Quest’ultimo non avrà idea del fatto che la moglie voglia lasciarlo per un altro.

Prima di uscire di casa, infatti, Yildiz ha inviato ad Halit un messaggio nel quale spiega di voler chiudere la loro relazione. Ma l’uomo non lo leggerà e la protagonista farà in tempo a cancellarlo dopo aver capito di non avere più possibilità con Kemal, deciso a sposarsi con Zehra per vendetta. Le cose, però, non andranno come immaginato: il matrimonio salterà all’ultimo.

Erim avrà un incidente stradale e la notizia getterà nel panico tutti, che andranno subito in suo soccorso. Zehra e Halit saranno determinati a celebrare comunque le nozze il prima possibile. Kemal, invece, avrà un ripensamento dopo aver visto Yildiz e aver capito che prova ancora qualcosa per lui.

Avendo scoperto che Halit ha assunto qualcuno per seguirlo per sapere se ha un’amante, Kemal approfitterà della situazione per lasciare Zehra, lamentandosi della sua famiglia: “In questo momento vorrei stare solo” saranno le sue parole.