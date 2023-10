Annalisa su Maria De Filippi: “Quelle due parole che ti dice…”, cos’ha raccontato sul rapporto con la conduttrice

Annalisa ha parlato di Maria De Filippi e del particolare rapporto che ha con lei, la cantante ha raccontato cosa dice la conduttrice.

Annalisa si è raccontata in una lunga intervista per Radio Deejay, la giovane cantante ha parlato del suo successo e dei progetti futuri e non poteva mancare una domanda su Maria De Filippi, la donna che le ha dato la possibilità di partecipare ad Amici, che è per lei è stato un trampolino di lancio.

Tutti sanno che la giovane cantante non ama parlare della sua vita privata, ma non ha esitato a raccontare qual è il rapporto che ha con Maria De Filippi, confessando per la prima volta cosa la lega alla famosa conduttrice.

Annalisa e le parole su Maria De Filippi, la confessione sulla conduttrice

L’esperienza ad Amici indubbiamente per Annalisa ha rappresentato gli inizi del suo cammino verso il successo. E proprio parlando di Maria De Filippi a Radio Deejay ha spiegato quanto sia forte il legame che ha con la conduttrice.

La giovane cantante ha fatto una descrizione di Maria De Filippi davvero molto bella. Ha parlato di lei come di una donna che c’è sempre quando si ha bisogno ed è come se lei sapesse quando ne hai. Capita che Annalisa e la De Filippi si sentano e lei avrebbe la capacità di farsi sempre trovare al momento giusto.

Annalisa ha raccontato che la sente sempre vicina ed è una bravissima consigliera, la persona che sa sempre cosa e come dirlo: “(…) Non è mai mancata ed è sempre stata una consigliera, a volte anche con una breve chiacchierata. A volte le bastano due parole per farti stare meglio (…)”.

Stando alle parole di Annalisa, Maria De Filippi dunque non perde di vista i concorrenti che sono passati per la sua scuola. Anzi, con molti di loro continua ad avere un solido rapporto e si sente anche solo per una chiacchierata. Alcuni concorrenti di Amici hanno poi partecipato al programma, la stessa Annalisa è stata invitata a cantare. C’è Emma Marrone, ad esempio, che è stata coach moltissime volte, c’è Stefano De Martino che anche ha preso parte più volte – e in diverse vesti – al talent show.

Ognuno di loro quando parla di Maria De Filippi dice più o meno la stessa cosa, la capacità della conduttrice di essere un vero e proprio supporto. Tutti la sentono come una madre nel percorso della loro carriera e questa è indubbiamente una cosa bellissima.