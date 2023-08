Anche l’Italia ha la sua “Isola dei gatti”: dove si trova e come raggiungerla

“L’isola dei gatti” esiste anche in Italia senza la necessità di farsi 12 ore di volo: ecco dove si trova e come raggiungerla

Quando si parla di “isola dei gatti” generalmente si pensa all’isola di Aoshima che si trova in Giappone, precisamente nella regione dello Shikoku. E’ un’isola piccola della prefettura di Ehime. Su quest’ultima è stata insidiata una colonia di gatti alla fine della seconda guerra mondiale. Nell’isola di Aoshima vivono diversi felini ed è una destinazione turistica quasi irrinunciabile per chi si trova nel Sol Levante.

Per gli amanti dei gatti oggi abbiamo una notizia fantastica: non servono più 12 ore di volo per visitare l’isola dei gatti perché in realtà esiste anche in Italia. Dove si trova precisamente e come raggiungerla?

Ecco dove si trova e come raggiungere l’isola dei gatti in Italia

In Sardegna vive una colonia felina. Precisamente sulla spiaggia di Su Pallosu. Ma di che spiaggia stiamo parlando?

Sulla spiaggia rocciosa di Su Pallosu a San Vero Millis in provincia di Oristano, non lontano dal paradiso dei surfisti, vive una colonia felina. La colonia è vero e proprio spettacolo da vedere. I gatti si vedono spesso anche nel centro abitato.

E’ bene dire – per tranquillizzare gli amanti degli animali – che la colonia è privata e gestita da un’Associazione Culturale senza scopo di lucro: la “Amici di Su Pallosu” nata il 9 maggio 2011 che valorizza e tutela la zona. Le visite per questo paradiso terrestre sono guidate, a numero chiuso, e bisogna prenotare almeno tre giorni prima. E’ assolutamente vietato abbandonare altri gatti, quelli presenti sono di proprietà. L’oasi è sorvegliata 24 ore su 24 dai volontari per evitare che altri felini siano lasciati sull’isola.

Mantenere questo posto è abbastanza difficoltoso. Proprio per questo per chi lo desiderasse può dare una mano, donando del denaro oppure andando a visitare l’oasi. L‘Associazione Amici di Su Pallosu offre vitto e alloggio familiare per un massimo di 7 giorni – in cambio di una collaborazione nel gestire l’Oasi – per chi possiede i requisiti richiesti:

Capacità di intrattenere i visitatori italiani e stranieri.

Età compresa tra i 2o e i 55 anni.

Adattabilità alla vita di campagna.

Amore per gli animali (soprattutto).

Vi basterà mandare una mail. Per altre informazioni potete visitare il sito.