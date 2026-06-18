Anche il tuo cane soffre il caldo, cosa bisogna dargli da mangiare in estate

Con l’arrivo delle alte temperature cambia anche l’alimentazione degli animali domestici: scegliere i cibi giusti può aiutare il cane ad affrontare meglio il caldo e a mantenersi in salute durante tutta l’estate. Quando il termometro sale, non sono soltanto le persone a modificare le proprie abitudini alimentari. Anche i cani risentono delle temperature elevate e possono manifestare una minore voglia di mangiare, una maggiore necessità di idratarsi e un diverso fabbisogno energetico. Per questo motivo, secondo gli esperti di nutrizione veterinaria, è importante prestare attenzione a alimentazione del cane in estate, idratazione e qualità dei nutrienti, evitando improvvisazioni che potrebbero creare problemi digestivi o squilibri nutrizionali. Molti proprietari tendono a pensare che il cane abbia bisogno di mangiare di più …

Con l’arrivo delle alte temperature cambia anche l’alimentazione degli animali domestici: scegliere i cibi giusti può aiutare il cane ad affrontare meglio il caldo e a mantenersi in salute durante tutta l’estate.

Quando il termometro sale, non sono soltanto le persone a modificare le proprie abitudini alimentari. Anche i cani risentono delle temperature elevate e possono manifestare una minore voglia di mangiare, una maggiore necessità di idratarsi e un diverso fabbisogno energetico. Per questo motivo, secondo gli esperti di nutrizione veterinaria, è importante prestare attenzione a alimentazione del cane in estate, idratazione e qualità dei nutrienti, evitando improvvisazioni che potrebbero creare problemi digestivi o squilibri nutrizionali.

Molti proprietari tendono a pensare che il cane abbia bisogno di mangiare di più per compensare la stanchezza provocata dal caldo. In realtà accade spesso il contrario: l’organismo consuma meno energia per mantenere la temperatura corporea e l’animale può ridurre spontaneamente l’appetito. È quindi fondamentale comprendere quali siano le esigenze reali del proprio amico a quattro zampe e puntare su un’alimentazione equilibrata e adatta alla stagione estiva, senza lasciarsi guidare da convinzioni errate.

Perché il caldo cambia le esigenze alimentari del cane

I cani non regolano la temperatura corporea nello stesso modo degli esseri umani. Non sudano attraverso la pelle come facciamo noi e disperdono il calore principalmente tramite la respirazione e i cuscinetti plantari. Questo meccanismo li rende particolarmente sensibili alle ondate di calore, soprattutto se appartengono a razze brachicefale, sono anziani oppure soffrono di patologie croniche. In queste condizioni, garantire una corretta idratazione diventa la priorità assoluta.

Gli specialisti raccomandano di lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita e di controllare che il cane beva a sufficienza durante la giornata. Per quanto riguarda il cibo, può essere utile distribuire i pasti nelle ore più fresche, come il mattino presto o la sera, quando l’animale è più predisposto a mangiare. In molti casi gli alimenti umidi possono favorire un maggiore apporto di liquidi rispetto alle sole crocchette, contribuendo a mantenere il cane ben idratato. L’aspetto più importante resta però quello di fornire una dieta completa e bilanciata sotto il profilo nutrizionale.

Gli errori più comuni da evitare durante l’estate

Tra gli sbagli più frequenti c’è la tentazione di sostituire il normale alimento con cibi preparati in casa senza il supporto di un professionista. Sebbene alcuni alimenti freschi possano sembrare più adatti alla stagione calda, una dieta improvvisata rischia di non fornire tutte le sostanze nutritive necessarie. Frutta e verdura possono rappresentare piccoli extra in casi specifici e nelle quantità corrette, ma non devono sostituire il pasto principale. La nutrizione del cane richiede equilibrio e attenzione, anche durante i mesi estivi.

Un altro errore consiste nel proporre alimenti destinati al consumo umano pensando di offrire un premio rinfrescante. Alcuni prodotti comunemente presenti sulle tavole estive possono infatti risultare inadatti o addirittura pericolosi per gli animali. Per affrontare il caldo non servono soluzioni estreme, ma una gestione consapevole delle abitudini quotidiane. Una corretta alimentazione, associata a passeggiate nelle ore meno calde e a un adeguato accesso all’acqua, rappresenta il modo migliore per garantire benessere, energia e salute al cane durante tutta l’estate.