Amsterdam passa all’incasso: ecco perché andare nella Capitale olandese adesso costerà di più

Amsterdam aumenta ancora la tassa di soggiorno, è la più cara d’Europa: in Italia anche Venezia tenta di ridurre il flusso di turisti.

Amsterdam ha deciso di aumentare la sua tassa di soggiorno per i turisti a partire dal prossimo anno, consolidando così il suo status di città europea con la tassa più alta. Secondo quanto annunciato dal Comune, dal 2024 la tassa salirà al 12,5%. Questa misura riguarderà i viaggiatori che alloggiano in città durante la notte o che arrivano a bordo delle navi da crociera.

Hester van Buren, vicesindaco per le finanze, ha dichiarato: “In questo modo, i visitatori contribuiranno a finanziare le attività della città. Ciò ci consentirà di affrontare le conseguenze dell’over-turismo e di destinare risorse aggiuntive alla pulizia delle strade e alla risoluzione di problemi urgenti nei quartieri.”

Amsterdam, quanto si pagherà di tassa di soggiorno?

Dal punto di vista pratico, i viaggiatori pagheranno una media di 21,80 euro a notte con una tariffa media di 175 euro a camera, rispetto alla precedente tassa media di 15,25 euro a notte. Anche la tassa per i passeggeri delle crociere aumenterà da 8 euro a 11 euro a persona al giorno. “La tassa di soggiorno sarà ulteriormente aumentata per finanziare le spese aggiuntive in modo che i visitatori contribuiscano maggiormente alla città”, ha dichiarato il Comune. “Ciò contribuirà anche a contrastare l’over-turismo e garantirà che il carico finanziario per gli abitanti di Amsterdam e di Weesp non aumenti”.

La decisione di aumentare la tassa di soggiorno è parte di un’iniziativa che alleviera “il più possibile la pressione sugli abitanti in questi tempi finanziariamente difficili”, evitando così un aumento delle tasse sulla proprietà o delle tariffe di parcheggio. Con questa nuova misura, Amsterdam si posiziona come la città europea con la tassa di soggiorno più alta nell’Unione Europea. È anche la quarta più alta al mondo, secondo quanto riportato da DutchNews.

Venezia si prepara a ridurre il flusso di turisti temporanei

Amsterdam, però, non è l’unica città a cercare nei visitatori una fonte di finanziamento. L’Islanda prevede di introdurre una nuova tassa per i turisti per sostenere gli obiettivi del paese in materia di clima e sostenibilità, mentre Venezia ha annunciato l’implementazione di una tassa per i turisti in gita di un giorno l’anno prossimo, oltre a quella già prevista per gli ospiti che soggiornano durante la notte.

L’approccio di queste città rappresenta una tendenza globale nel cercare fondi nei flussi turistici per mantenere e migliorare le proprie risorse locali. I prezzi del turismo non fanno altro che aumentare, per cui il consiglio è solo uno: se si ha in mente di visitare qualche grande città, è meglio farlo il prima possibile. Presto viaggiare potrebbe diventare un lusso concesso solo alle famiglie particolarmente benestanti.