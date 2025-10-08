Amici di Maria De Filippi | L’ex prof dopo l’addio | “Mi sono spento anche io”

Ha da poco preso via il programma di Amici Di Maria De Filippi, ma l’attenzione dei media è concentrata su un ex prof che, dopo l’addio allo show, ha deciso di confessare un suo grandissimo dolore lasciando tutti senza parole.

Nel corso degli anni, il programma condotto da Maria De Filippi non ha permesso soltanto a numerosi talenti di mettersi in gioco e trovare il proprio posto nel mondo dello spettacolo, ma ha anche dato modo a molti professionisti di mettere a disposizione la loro esperienza in qualità di insegnanti.

Possiamo citare numerosi esempi a riguardo: volti noti del mondo dello spettacolo che sono diventati un vero e proprio punto di riferimento per chi, invece, sta muovendo i primi passi in questo settore. Tuttavia, non sono mancati momenti difficili, sia davanti che dietro le telecamere.

Ecco perché le dichiarazioni dell’ex professore hanno subito lasciato senza parole il pubblico, che ha voluto manifestargli immediatamente il proprio sostegno.

Amici di Maria De Filippi: il profondo dolore dell’ex prof

A conquistare la scena è stato Raimondo Todaro, ex professore di danza, che recentemente ha deciso di raccontarsi a cuore aperto durante una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo.

L’insegnante Todaro ha vissuto un momento davvero importante nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove era riuscito anche a ritrovare la pace e la serenità accanto all’ex moglie Francesca Tocca. Purtroppo, però, la loro riconciliazione è durata poco: la crisi matrimoniale li ha nuovamente travolti, fino a portarli a comprendere che separarsi fosse l’unica soluzione possibile.



“Non sorrideva più…”

Oggi i due restano comunque presenti nella vita l’uno dell’altra, ma hanno intrapreso percorsi personali completamente diversi.

A riportare le parole di Raimondo Todaro è stato anche Il Gazzettino, che ha ripreso le sue dichiarazioni sulla fine della storia d’amore con la ballerina Francesca Tocca.

Il ballerino ha spiegato di aver notato da tempo un cambiamento nella moglie: “Tornava a casa e vedevo che Francesca non sorrideva più come faceva un tempo con me. Ecco, penso che quando non riesci più a far sorridere la tua donna, qualcosa non va più nel tuo rapporto”.

L’ex professore di Amici di Maria De Filippi ha raccontato la profonda tristezza provata per la fine della relazione, ma ha anche spiegato di aver preferito lasciar andare Francesca affinché entrambi potessero tornare a essere felici.

Oggi, la priorità assoluta di Raimondo Todaro è la figlia Jasmine, nata dal loro amore. Su di lei concentra tutte le proprie attenzioni, con l’obiettivo di farle vivere serenamente questa nuova fase familiare, continuando ad avere accanto entrambi i genitori, anche se ormai su strade diverse.