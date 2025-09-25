Amici di Maria De Filippi 25 | Data inizio ufficiale e nuovo cast dei prof | Maria De Filippi cambia tutto

Tutto pronto anche per la ripartenza di Amici Di Maria De Filippi giunto all’edizione numero 25, finalmente è stata resa nota la data di inizio e anche il cast ufficiale dei professori.

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere il talent show diventare un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che ambivano a una carriera nel mondo dello spettacolo, usando a proprio favore una vetrina così importante come quella della scuola di amici.

Maria de filippi, infatti, ha deciso di investire su questa progetto 25 anni or sono, un lasso di tempo incredibile durante il quale la scuola di talenti della televisione italiana si è trasformata in una vera e propria accademia in grado di permettere a numerosi artisti di mettersi in gioco, migliorare le proprie competenze e soprattutto avere a disposizione insegnanti di alto livello.

L’edizione 25, dunque, è importante sotto molteplici punti di vista e si attendono grandi grandissime novità anche per quanto riguarda il CS dei professori.

Amici Di Maria De Filippi e anticipazioni: quando inizia il nuovo anno accademico della scuola?

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, cresce sempre di più la trepidante attesa da parte del pubblico e di poter vedere in onda anche un altro programma firmato da Maria de filippi, ovvero quello inerente al talent Show amici.

Nel corso degli anni non abbiamo avuto solo modo di vedere numerosi artisti mettessi in gioco davanti le telecamere, ma anche vari professori che hanno messo a disposizione della scuola il loro talento e soprattutto esperienza. A ogni modo, per quanto riguarda i concorrenti sembrerebbe che in lizza ci sia anche Michele Cavallaro nonché ex volto noto della programma il collegio. Il tutto non finisce qui.

Tasso dei professori rivoluzionato: chi arriva ad amici?

Le novità del programma di Amici Di Maria De Filippi a quanto pare non toccheranno soltanto gli alunni ma anche gli insegnanti.secondo le prime indiscrezioni ci saranno dei cambiamenti significativi proprio nel cast dei prof che arriveranno degli studi il prossimo 28 settembre 2025, giorni in cui attesa una nuova puntata della talent show su Canale cinque.

A quanto pare, poi, saranno riconfermati i professori che abbiamo visto nel corso degli anni, ovvero Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, emanuel Lo e Alessandra Celentano. Secondo le prime iscrizioni, infatti, lasciare definitivamente il programma potrebbe essere l’insegnante di danza Deborah Lettieri, al suo posto, infatti poi, potrebbe tornare una delle insegnanti più amate di sempre, ovvero Veronica Peparini… maggiori informazioni verranno fornite soltanto nel corso dei prossimi giorni.