Amadeus, la frecciatina non passa inosservata: “Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare”

Amadeus è diventato protagonista dei social per un post che non è passato inosservato. La citazione è apparsa alquanto polemica: “Gli idioti vogliono sempre parlare” è stato il suo commento.

Composto, educato e mai fuori le righe, Amadeus non ama le polemiche. Prossimo a condurre la quinta edizione del Festival di Sanremo, recentemente ha riportato al successo Affari Tuoi dandogli una versione innovata. Sarà inoltre il presentatore de L’Anno che verrà, la serata evento dedicata alle celebrazioni della notte di San Silvestro. Insomma il futuro professionale del conduttore è ricco di progetti e lui non ha nessuna intenzione di fermarsi, almeno fino a quando il pubblico lo accoglierà con entusiasmo.

È evidente che l’ennesima presentazione di Sanremo affidata a Amadeus non piace a tutti. Eppure il conduttore negli ultimi anni ha portato la kermesse ad alti livelli. Nell’edizioni da lui presentate sono saliti sul palco dell’Ariston, sia in gara che come ospiti, i grandi della musica del passato e anche contemporanea. Oltre a quelli dei vincitori, molti pezzi sono diventati iconici. Da Elodie a Ultimo, da Lazza a Paola e Chiara, e ancora I Coma cose, Colapesce e Di Martino: molti sono gli artisti che godono dell’eco mediatico provocato da Sanremo.

Amadeus conosce la musica, ma soprattutto sembra intuire quello che piace al pubblico: i risultati in termini di vendita dischi sembrano dare ragione alle sue scelte. Eppure Morgan e Sgarbi non riconoscono al conduttore i suoi meriti. Nei giorni scorsi i due vip si sono confrontati nel corso della serata al MAXXI, dove l’esperto d’arte si è contraddistinto per alcune frasi sessiste.

Morgan vs Amadeus: “È antidemocratico “, la risposta del conduttore

Sembra che Sgarbi mal condivida la presenza continua di Amadeus a Sanremo: “Domani mi occuperò del caso Sanremo. È possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?” ha dichiarato il sottosegretario. Immediata la risposta di Morgan.

“Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo. Non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… ma cinque”: questa l’affermazione del cantante, rafforzata anche della risposta di Sgarbi, che ha proposto di “sfrattare” Amadeus, che ormai “ha messo le tende” sul palco dell’Ariston, per far condurre la kermesse all’artista.

Alla polemica Amadeus ha risposto in modo decisamente criptico e velato: “In silenzio anche un’idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare. Più volte ho constatato che è proprio così…” ha affermato il conduttore che ha anche ricevuto il sostegno di moltissimi fans: “Dopo quel teatrino tra Sgarbi e Morgan. Hai ragione. Allibito! Due idioti, che parlano con superficialità di un professionista che c’ha regato 4 edizioni ottime compresa quella difficilissima del Covid” sono state le parole d’un utente.