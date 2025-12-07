L’Altro Ispettore, le anticipazioni di martedì 9 dicembre: sono le ultime due puntate

L’Altro Ispettore giunge a conclusione della sua prima stagione. Con gli episodi cinque e sei si chiude questo mini ciclo dislocatosi nel corso di due settimane. La serata di martedì 9 dicembre su Rai 1 segna il gran finale della fiction. E L’Altro Ispettore, con l’appuntamento conclusivo che comprende i due episodi “Fine corsa” e “Seconda occasione”, se ne va con tutti i presupposti però affinché si possa continuare anche nel 2026.

Episodio 5 – Fine corsa

Nel primo dei due episodi finali, l’ispettore del lavoro Domenico Dodaro (detto Mimmo), interpretato da Alessio Vassallo, si trova a indagare su un caso che in apparenza sembra un normale incidente stradale. Una donna di nome Serena, infermiera in una clinica privata, perde la vita mentre rincasava dopo un turno notturno.

La trama del quinto episodio de L’Altro Ispettore

Ma l’assenza di segni di frenata sull’asfalto e l’esito degli esami tossicologici, negativi per alcol e sostanze stupefacenti, fanno sorgere più di un sospetto. L’unica evidenza concreta è che la vittima aveva bevuto molto caffè.

Convinto che non si tratti di un tragico incidente casuale, Mimmo decide di spostare le indagini sul luogo di lavoro della donna. Ciò lascia intendere che la verità dietro la morte di Serena potrebbe essere ben più complessa di quanto sembri.

Episodio 6 – Seconda occasione

Nel secondo e ultimo episodio, Mimmo deve affrontare una situazione ancora più drammatica e complessa: la morte di due persone, Furino Villa e Carmelo Ricci, trovati senza vita all’interno di un silo, vittime di un’intossicazione da monossido di carbonio.

L’episodio prenderà una piega ancora più profonda: le indagini porteranno Mimmo a scoprire che dietro il tragico epilogo si nascondono segreti radicati nel passato — verità inquietanti che qualcuno ha tentato di occultare.

Il finale promette dunque di essere un mix di tensione, rivelazioni e di un bilancio — anche simbolico — su temi cruciali come la sicurezza sul lavoro, la responsabilità e la memoria.

Contesto e significato

“L’Altro Ispettore” è una miniserie in 3 serate (6 episodi) ispirata a fatti realmente accaduti, e ha come protagonista un ispettore del lavoro piuttosto che un classico poliziotto. Il lavoro di Domenico Dodaro si concentra su incidenti e morti sul lavoro, con l’obiettivo di far emergere responsabilità e carenze nel sistema della sicurezza sul luogo di lavoro — un tema tragicamente attuale.

La scelta di chiudere la serie con casi tanto intensi e significativi — un incidente “sospetto” dopo un turno notturno; una duplice morte per avvelenamento da monossido — rende il finale non solo un momento di drama, ma anche un’occasione di riflessione sul valore della tutela dei lavoratori.

Anche questi due episodi de L’Altro Ispettore uniranno la tensione tipica del crime drama con la durezza del reale. Ci saranno verità scomode, reticenze da smascherare e colpi di scena capaci di mettere in discussione le certezze del protagonista. Ed appare evidente quello che è il messaggio forte sul rispetto, la vigilanza e la dignità del lavoro.