Altro che filler: bastano 12 euro per avere labbra carnose e rimpolpate

Labbra carnose e rimpolpate ma senza filler: l’effetto è frutto di questo ‘magico’ prodotto e costa solo 12euro!

Labbra idratate ma soprattutto carnose e rimpolpate, come ottenerle? Non necessariamente dobbiamo ricorrere alla mano del chirurgo per ottenere il risultato desiderato. Talvolta basta adoperare i prodotti giusti e in un men che non si dica, ecco che possiamo ritenerci super soddisfatti.

É proprio vero che il make-up può fare miracoli e aiutarci a rivoluzionare la nostra immagine. Vanno ormai di moda le labbra effetto filler, tuttavia i trattamenti estetici non sono alla portata di tutti sia per i costi che per la scelta di fare un iter invasivo. Per questo avvalersi dei trucchi giusti e del fai da te, può essere una svolta. Una matita nude e del gloss possono già fare la differenza, se applicati nel modo corretto.

Effetto volume sulle labbra: solo 12 euro per renderle rimpolpate

Se le tue labbra sottili non ti piacciono e più e stai cercando una soluzione per ottenere un effetto visibilmente più rimpolpato, allora dovresti sapere che puoi trovare in commercio questo prodotto che costa solo 12 euro e che promette un super volume sulle labbra.

Lo trovi da Sephora, la catena di negozi di cosmetica famosa in tutto il mondo, e costa poco più di 10 euro: è il Tripeptide plumping lip balm ed è un volumizzante labbra a base di tripeptide applicabile sulle labbra con o senza l’impiego di una tinta colorante. Ma cosa sono i tripeptidi e perché aiutano a rendere un effetto voluminoso alle labbra?

I tripeptidi sono un composto organico a base di tre amminoacidi, unitisi a seguito della formazione di un legame peptidico. I peptidi, pertanto, sono delle molecole di amminoacidi in grado di aggregarsi fra loro. Agiscono sulla pelle per stimolare la produzione di collagene, elastina e cheratina e contribuiscono quindi a renderla più elastica, prevenendo la comparsa delle rughe. Si tratta quindi di un’azione naturale che permette di ottenere un beneficio diretto e soprattutto duraturo sulle labbra.

I tripeptidi in ambito cosmetico sono ampiamente utilizzati. Nel caso del prodotto sopra citato, messo in vendita nei negozi Sephora, si tratta di un cosmetico clinicamente testato che promette labbra rimpolpate a seguito di un’applicazione continua della durata di 15 giorni. A contribuire all’effetto ‘filler’ sulle labbra è il complesso tripeptidico al 6%. Il tripeptide lip balm ripara le labbra, proteggendole da screpolature e dona loro un effetto naturale, sano e volumizzante. Per 10ml di prodotto il costo è pari a 12 euro.