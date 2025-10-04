Altro che fast food | i nuggets della nonna sono imbattibili

Nuggets della nonna: altro che fast food, basta provarli una volta così e ti faccio vedere quanto è facile farli, fidati, non torni più indietro dopo averli provati!

Nuggets della nonna: imbattibili è dire poco, preparati così sono eccezionali; pensa faranno a gara per il bis, altro che fast food!

Sai quei piatti che piacciono sempre a tutti? Ecco, i nuggets sono proprio così. D’altra parte, come si può resistere alla croccantezza di questi deliziosi bocconcini dorati e super croccanti. La nonna stufa del solito cibo fast food ha deciso di prepararli da sé e quello che è venuto fuori ha davvero spiazzato tutti. Credimi, altro che fast food, qui si parla di un sapore genuino e delizioso che solo le ricette casalinghe hanno, tanto che fidati, quando li porti a tavola, il bis è più che scontato!

Il bello è che servono pochissimi ingredienti e il risultato è pazzesco. Pollo fresco, una panatura che resta croccantissima e un gusto travolgente, che non ha nulla a che vedere con le versioni commerciali. Una cenetta pratica, semplice e velocissima ma irresistibile come non mai, capaci di far letteralmente impazzire i bambini e non solo, te lo garantisco.

Nuggets della nonna: battono quelli dei migliori fast food

Insomma, niente scuse, questa è sicuramente una ricetta veloce, semplice e di grande effetto. Io ti spiego passo passo come fare, tu prepara solo una bella ciotola grande e accendi il fornello. Allaccia il grembiule e iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti



Ingredienti per i Nuggets della nonna

Per 4 persone

700 g di petto di pollo

1 cucchiaino di aglio in polvere

1 cucchiaino colmo di cipolla in polvere

Un cucchiaino di sale

1/2 cucchiaino di pepe

Olio di semi di girasole q.b. per friggere

Per la copertura

180 g di farina 00

170 g di amido di mais

2 uova grandi di cui 1 intero e 1 tuorlo

550 ml di latte

550 ml di acqua

Come si preparano i Nuggets della nonna