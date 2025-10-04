Altro che fast food | i nuggets della nonna sono imbattibili

Nuggets della nonna: imbattibili è dire poco, preparati così sono eccezionali; pensa faranno a gara per il bis, altro che fast food!
Sai quei piatti che piacciono sempre a tutti? Ecco, i nuggets sono proprio così. D’altra parte, come si può resistere alla croccantezza di questi deliziosi bocconcini dorati e super croccanti. La nonna stufa del solito cibo fast food ha deciso di prepararli da sé e quello che è venuto fuori ha davvero spiazzato tutti. Credimi, altro che fast food, qui si parla di un sapore genuino e delizioso che solo le ricette casalinghe hanno, tanto che fidati, quando li porti a tavola, il bis è più che scontato!
Il bello è che servono pochissimi ingredienti e il risultato è pazzesco. Pollo fresco, una panatura che resta croccantissima e un gusto travolgente, che non ha nulla a che vedere con le versioni commerciali. Una cenetta pratica, semplice e velocissima ma irresistibile come non mai, capaci di far letteralmente impazzire i bambini e non solo, te lo garantisco.
Nuggets della nonna: battono quelli dei migliori fast food
Insomma, niente scuse, questa è sicuramente una ricetta veloce, semplice e di grande effetto. Io ti spiego passo passo come fare, tu prepara solo una bella ciotola grande e accendi il fornello. Allaccia il grembiule e iniziamo!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Ingredienti per i Nuggets della nonna
Per 4 persone
- 700 g di petto di pollo
- 1 cucchiaino di aglio in polvere
- 1 cucchiaino colmo di cipolla in polvere
- Un cucchiaino di sale
- 1/2 cucchiaino di pepe
- Olio di semi di girasole q.b. per friggere
Per la copertura
- 180 g di farina 00
- 170 g di amido di mais
- 2 uova grandi di cui 1 intero e 1 tuorlo
- 550 ml di latte
- 550 ml di acqua
Come si preparano i Nuggets della nonna
- Inizia col tagliare il petto di pollo a pezzi non troppo grandi, pensa a bocconcini da due morsi e basta. Mettili poi in una ciotola e condiscili con aglio, cipolla in polvere, sale e pepe, mescolando bene con le mani, così gli aromi si attaccano alla carne.
- Prepara la pastella poi, versando in una ciotola farina e amido di mais, poi aggiungi l’uovo intero e il tuorlo. Versa piano latte e acqua, mescolando con una frusta fino ad ottenere una pastella liscia e senza grumi.
- Prendi poi i pezzi conditi e immergili nella pastella, mescolando bene e assicurati di coprirli alla perfezione. Versa abbondante olio di semi in una padella profonda o in un wok e quando sarà ben caldo, fai per sicurezza la prova con uno stecchino, se sfrigola subito è pronto.
- Comincia quindi a friggere, immergendo pochi pezzi alla volta per non abbassare la temperatura dell’olio, lasciandoli cuocere per circa 3-4 minuti per lato. Quando diventano belli croccanti e dorati, scolali con una schiumarola.
- Metti i nuggets su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso e vedrai che già ti verrà l’acquolina in bocca. Mi raccomando servili caldi, magari con una ciotolina di salsa a lato tipo ketchup, maionese o yogurt speziato, a te la scelta. Vedrai, i nuggets della nonna sono davvero imbattibili, croccanti fuori e tenerissimi dentro, altro che fast food! E se ami questi piatti che fanno felici tutti, prova anche le polpette di patate e provola, semplici, leggere e irresistibili. Buon appetito!