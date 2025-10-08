Altro che cheesecake classica ! Nutella a volontà e la rendi speciale

Cheesecake alla nutella: altro che classica, la rendi speciale con nutella a volontà! No non è la solita ricetta fredda ma un capolavoro che si sforna!

Non so te, ma io alla parola nutella già mi illumino! E se ti dicessi che puoi trasformare una semplice cheesecake in un dolce pazzesco, cremoso, profumato e da leccarsi i baffi, senza troppi sbattimenti? Ecco, questa cheesecake alla nutella è tutto questo e molto di più. Non è la solita versione fredda da frigo, no no, questa si cuoce, si gonfia, si profuma di vaniglia e cacao, e ti conquista già dal primo morso. Fidati, ti verrà voglia di rifarla ogni settimana!

È una di quelle torte che non durano praticamente più di un giorno, proprio perché è morbida, cremos, dolce al punto giusto e con quella punta inconfondibile di nutella che fa subito innamorare. Quando la porti a tavola senti solo “mmmh… me ne dai un’altra fetta?”. È proprio così, fodati, impossibile resisterle. E la cosa bella è che non serve essere esperte di pasticceria per farla, perché la preparazione è semplicissima, parola mia.

Cheesecake alla nutella: la ricetta che rende speciale qualunque occasione!

Tutto ciò che serve per realizzare questa cheesecake alla nutella? Pochi ingredienti, quelli che piacciono a tutti, un mix di formaggio cremoso, yogurt, zucchero a velo e naturalmente nutella a volontà. Beh, già immagino la tua faccia mentre mescoli tutto e senti quel profumo irresistibile, sono certa che ti verrà voglia di affondarci subito il cucchiaino! Dai, che non ti faccio aspettare, accendi il forno, tira fuori la nutella e allaccia il grembiule, si parte con la cheesecake più golosa che ci sia. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 1 ora in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per la Cheesecake alla nutella

Stampo da 26 cm

5 uova da separare

900 g di formaggio spalmabile

300 g di nutella

150 g di zucchero a velo

5 g di estratto di vaniglia

250 g di yogurt bianco

Come si prepara la Cheesecake alla nutella