Altro che cheesecake classica ! Nutella a volontà e la rendi speciale

Cheesecake alla nutella: altro che classica, la rendi speciale con nutella a volontà! No non è la solita ricetta fredda ma un capolavoro che si sforna!
Non so te, ma io alla parola nutella già mi illumino! E se ti dicessi che puoi trasformare una semplice cheesecake in un dolce pazzesco, cremoso, profumato e da leccarsi i baffi, senza troppi sbattimenti? Ecco, questa cheesecake alla nutella è tutto questo e molto di più. Non è la solita versione fredda da frigo, no no, questa si cuoce, si gonfia, si profuma di vaniglia e cacao, e ti conquista già dal primo morso. Fidati, ti verrà voglia di rifarla ogni settimana!
È una di quelle torte che non durano praticamente più di un giorno, proprio perché è morbida, cremos, dolce al punto giusto e con quella punta inconfondibile di nutella che fa subito innamorare. Quando la porti a tavola senti solo “mmmh… me ne dai un’altra fetta?”. È proprio così, fodati, impossibile resisterle. E la cosa bella è che non serve essere esperte di pasticceria per farla, perché la preparazione è semplicissima, parola mia.
Cheesecake alla nutella: la ricetta che rende speciale qualunque occasione!
Tutto ciò che serve per realizzare questa cheesecake alla nutella? Pochi ingredienti, quelli che piacciono a tutti, un mix di formaggio cremoso, yogurt, zucchero a velo e naturalmente nutella a volontà. Beh, già immagino la tua faccia mentre mescoli tutto e senti quel profumo irresistibile, sono certa che ti verrà voglia di affondarci subito il cucchiaino! Dai, che non ti faccio aspettare, accendi il forno, tira fuori la nutella e allaccia il grembiule, si parte con la cheesecake più golosa che ci sia. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 15 minuti
Tempo di cottura: 1 ora in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi
Ingredienti per la Cheesecake alla nutella
Stampo da 26 cm
- 5 uova da separare
- 900 g di formaggio spalmabile
- 300 g di nutella
- 150 g di zucchero a velo
- 5 g di estratto di vaniglia
- 250 g di yogurt bianco
Come si prepara la Cheesecake alla nutella
- Partiamo dalle basi, quindi separa i tuorli dagli albumi. In una ciotola capiente, unisci i tuorli con lo zucchero a velo e mescola tutto con una frusta finché il composto diventa chiaro e spumoso. Aggiungi poi il formaggio spalmabile, lo yogurt bianco e l’estratto di vaniglia, mescolando con energia finché non ottieni una crema liscia, morbida e profumatissima.
- Ora arriva il momento più bello! Quindi aggiungi la nutella, mescolando bene per amalgamare tutto alla perfezione. In un’altra ciotola, monta gli albumi a neve ferma con un pizzico di sale. Poi, con una spatola, incorporali delicatamente al composto di nutella, mescolando dal basso verso l’alto per non smontarli, ottenendo una miscela simile ad una mousse al cioccolato.
- Rivesti quindi uno stampo a cerniera da 26 cm con carta da forno, versa dentro il composto e livella bene la superficie. Batti leggermente la teglia sul piano per eliminare eventuali bolle d’aria e metti subito in forno preriscaldato a 180 gradi. Cuoci per circa 1 ora, controllando che la superficie diventi leggermente dorata ma senza seccarsi troppo.
- Quando poi la cheesecake è pronta, spegni il forno e lasciala dentro con lo sportello semiaperto per una decina di minuti, dopodiché estraila e falla raffreddare completamente a temperatura ambiente. Se riesci a resistere, lasciala in frigo per qualche ora prima di servirla, così il sapore si intensifica e la consistenza diventa perfetta.
- E adesso non ti resta che prepararti per il momento dell’assaggio, affondaci il coltello e goditi una fetta dopo l’altra, con tutta la sua unica bontà. Vedrai che si scioglierà in bocca e stai pur certa, che questa cheesecake alla nutella nessuno la scorderà. E se ami poi i dolci cremosi e cioccolatosi come questo, prova anche la crostata morbida al cioccolato: stessa bontà, ma con un cuore fondente che ti farà impazzire. Buon appetito!