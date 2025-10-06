Crostata si, ma soffice | la versione morbida è sempre un successo

Crostata morbida al cioccolato: una base soffice e una crema golosa al cioccolato con nocciole. Facile, veloce e irresistibile, perfetta per ogni occasione!

Crostata morbida al cioccolato: crostata si ma la versione morbida è un successo, te lo dico faranno tutti il bis e dopo non torni più indietro!

Quando voglio stupire senza complicarmi troppo la giornata, ho un’arma segreta: preparo la crostata morbida al cioccolato. Fidati, ha tutto quello che cerchi in un dolce perfetto per fare bella figura anche in un’occasione speciale ma è facilissima e soprattutto velocissima. Morbida come una nuvola, rispetto ad una classica crostata ma soprattutto ricca di cioccolato, credimi già mentre la prepari ti viene quell’acquolina in bocca che non riesci a gestire.

Questa crostata è speciale quindi, proprio perché combina una base soffice al cioccolato con una farcia cremosa e golosa. E poi bastano pochi ingredienti: uova, burro, farina e cioccolato fondente per la base, poi panna fresca e cioccolato per la crema. Il tocco finale? Granella di nocciole e cacao per una croccantezza e un aroma che ti fanno dire “buonissima” dal primo all’ultimo boccone!

Crostata morbida al cioccolato: altro che ricetta classica, questa è pazzesca!

Insomma, senti a me, ogni morso è un piccolo piacere che ti fa consolare e riesce a mettere tutti d’accordo. E allora basta chiacchiere, allaccia il grembiule, accendi il forno e metti pure un po’ di musica, che oggi prepareremo insieme una crostata morbida al cioccolato, favolosa per davvero! Semplice da fare ma irresistibile, fidati, sarà un successo clamoroso. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti



Ingredienti per la Crostata morbida al cioccolato

Stampo da 24-26 cm

Per la base

3 uova

120 g di zucchero

150 g di burro

130 g di farina 00

150 g di cioccolato fondente

1 cucchiaino raso di lievito in polvere per dolci

Per la farcia

325 g di cioccolato fondente

180 g di panna fresca liquida

80 g di granella di nocciole

Cacao q.b. per decorare

Nocciole q.b. per decorare

Come si prepara la Crostata morbida al cioccolato