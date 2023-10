Altro che botox e chirurgo: prova questo trucco e l’effetto lifting è assicurato

Ottenere un perfetto effetto lifting senza ricorrere a botox o punturine si può. Il segreto è tutto nel make up, ma come si fa?

L’eterna giovinezza rappresenta l’ossessione per moltissime donne, sempre più bombardate da immagini di perfezione a volte irraggiungibile. Ecco perché sono sempre di più coloro che si rivolgono a chirurgi o alla medicina estetica, per sottoporsi a trattamenti come il botox e il filler. Il fenomeno è in rapida ascesa anche tra le più giovani, che pensano così di ingannare lo scorrere del tempo. Ma se ci fosse una soluzione più semplice ed economica?

Come sottolineano da tempo gli esperti, il passo principale per limitare i segni dell’invecchiamento è una buona skincare. Utilizzare i prodotti giusti, né troppo aggressivi e nemmeno troppo delicati in base al proprio tipo di pelle, è il primo step per limitare i segni del tempo. Dopo una corretta skincare, che deve sempre terminare con l’applicazione di un filtro solare (anche in inverno), si passa al make up.

Il segreto per dire addio a botox e punturine è proprio nel make up. Grazie al sapiente utilizzo di alcuni prodotti e a tecnica super innovative, ottenere un effetto lifting senza essere prima passate dal chirurgo sarà possibile. Bastano pochi prodotti, facili da reperire e super economici: un correttore chiaro, una terra e un blusa. Ma come applicarli per sembrare subito più giovani?

Effetto lifting, come ottenerlo solo con il make up?

A mostrarlo è @whowhatkare, un’esperta di beauty che sui social svela tutte le tecniche e i trucchi per dei make up da star senza spendere troppo tempo e soldi. La beauty guru ha rivelato come fare per ricreare un effetto lifting sul viso utilizzando solo i tre prodotti appena citati. Come già anticipato, infatti, basta munirsi di un correttore chiaro, di una terra e di un blush rosato, meglio se tutti in crema.

Si parte applicando il correttore, che deve essere di almeno uno o due toni più chiari della pelle per illuminare. Il correttore va applicato seguendo le linee create con il dorso di un pennello, dall’angolo del naso all’angolo esterno dell’occhio, e una che va dall’orecchio alla bocca, passando sotto lo zigomo. Una volta delineati i punti più chiari, si passa alla terra e al blush, che vanno applicati in sequenza appena sopra lo zigomo.

Una volta posizionati tutti i prodotti, questi vanno sfumati con un pennello a setole fitte. Il risultato è una sfumatura leggera, che aiuta a “liftare” i contorni del viso. In questo modo sia gli occhi e sia gli zigomi sembreranno subito più sollevati e tonici.