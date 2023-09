Aloni gialli nel lavandino, bastano 2 ingredienti (che trovi in cucina) per farli sparire: il trucco della nonna

Gli aloni gialli nel lavandino sono molto difficili da debellare e nel tempo rischiano solo di peggiorare: come liberarsene?

Questi non sono così insoliti ed è colpa del calcare, le acque cittadine infatti progressivamente tendono a generare macchie e incrostazioni, difficili da rimuovere successivamente. C’è chi nota un cerchio giallo o marroncino attorno allo scarico e chi invece deve fare i conti con incrostazioni bianche e opache.

Ci sono, ovviamente, prodotti appositi per la rimozione, tuttavia questi sono spesso costosi e ne servono in grandi quantità poiché non è un problema che si può risolvere in via definitiva ma con cui combattere continuamente, sia in cucina che in bagno. Per fortuna, esistono alternative naturali a costo zero.

Eliminare gli aloni gialli nel lavandino con il rimedio della nonna

I prodotti anticalcare per quanto siano efficienti sono anche agenti chimici, questo vuol dire che la scelta di usarli ogni giorno, soprattutto nel lavandino della cucina dove si adagiano frutta e verdura per il lavaggio, pentolame e altri prodotti non è una buona idea. L’alternativa? Una soluzione tutta naturale!

La cosa migliore è orientarsi su un piccolo e facile rimedio della nonna che combatte il problema e ne riduce anche la comparsa nel tempo. La prima cosa da fare è procurarsi due ingredienti che fanno parte della dispensa ovvero un limone e del bicarbonato. Non serve niente di particolare, il limone va tagliato in due parti, meglio sceglierne uno che sia duro ma succoso, mettere il bicarbonato in un piattino e strofinare la parte interna del limone su tutta la superficie senza fretta. In questo modo tutta la parte interna si impregnerà di bicarbonato e inizierà anche la sua reazione chimica.

Quindi strofinare sulla parte del lavandino in cui ci sono gli aloni il limone, come se fosse una spugnetta, facendo dei movimenti circolari. Questo si può usare anche per tutte le componenti in acciaio, senza imprimere troppa forza per evitare graffi. Il risultato sarà veramente sorprendente. Inoltre coloro che hanno problemi di odori forti e persistenti posso anche aggiungere un goccio di aceto che andrà ad assorbirli, mentre per le macchie più ostinate si può anche adoperare insieme al bicarbonato del sale. In questo caso la “spugna” diventa molto forte e abrasiva. Attenzione però perché questo sistema graffia, quindi non può essere impiegato su quelle superfici delicate o che possono compromettersi facilmente.

Grazie alla patina pulente che si genera il calcare tenderà a formarsi più lentamente, le macchie gialle non solo spariranno ma si contribuirà a prevenirne la comparsa. Una soluzione semplice e soprattutto a basso costo che si può usare sempre e senza problemi perché del tutto naturale.