Allerta stoviglie per bambini: questi sono i più acquistati ma contengono un cocktail di sostanze tossiche

Le stoviglie per i bambini devono essere sempre di ottima qualità, altrimenti potrebbero nascere problemi di salute. Scopriamo quali evitare.

I bambini sono molto delicati e nonostante si voglia risparmiare quando si fanno acquisti è sempre necessario comprare oggetti di buona qualità. Nel caso delle stoviglie, esse entrano a diretto contatto con il cibo, quindi è decisamente importante fare una scelta ben ponderata.

I piatti, le posate e i bicchieri purtroppo possono risultare cancerogeni. Ciò accade quando contengono una sostanza chiamata melamina. Si tratta per la precisione di resine melaminiche, le quali si producono a livello industriale. Quando questo elemento entra a contatto con il cibo subisce una reazione pericolosa. A tal punto ti invitiamo a scoprire quali sono i prodotti da evitare per salvaguardare la salute del tuo bambino.

Sostanze tossiche nelle stoviglie dei più piccoli: a quali prodotti prestare attenzione

Le stoviglie in questione presentano colori vivaci e personaggi stampati, per questo motivo suscitano le preferenze di grandi e piccini. Nonostante ciò nascondono una verità molto pericolosa. Quando entrano a contatto con alimenti ad alte temperature, che superano i 70°C, rilasciano melamina e formaldeide. Queste sostanze sono tossiche e hanno la capacità di trasferirsi all’interno dei cibi.

Tale processo avviene anche se il piatto viene messo all’interno del microonde. La formaldeide dal 2004 è stata inserita tra le sostanze cancerogene per l’uomo, mentre la melamina è sospettata di provocare tumore e danni agli organi. Inoltre quest’ultima potrebbe danneggiare anche la fertilità di ragazzi e ragazze e del nascituro ancora prima del suo arrivo.

Tutte le stoviglie colorate, quindi, sarebbero un vero e proprio cocktail velenoso che viene dato ai bambini quotidianamente. In realtà, però, anche gli adulti ci entrano in contatto, poiché quel materiale viene usato per utensili comuni a tutte le cucine. Alla vista hanno un aspetto plastico, ma al tatto sono morbidi, inoltre sono leggeri e infrangibili. Vista la praticità negli anni ’60 ci fu un vero boom di vendite e perciò fino ad oggi i controlli sono davvero pochi.

Anche la natura non riceve benefici da queste sostanze. Si ritrovano spesso nell’acqua superficiale, sotterranea e piovana, portando un impatto negativo anche agli organismi acquatici e terrestri. La soluzione per evitare tutto ciò è leggere le etichette, su cui deve essere scritto chiaramente “senza melamina”. Per nostra fortuna il mercato si sta aggiornando usando prodotti più sicuri, grazie alle richieste dei consumatori. Questo però non ci evita di controllare per assicurarci che i bambini non incorrano in problemi di salute.