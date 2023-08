Alleata della pelle, rinfrescante, tonificante e purificante: come realizzare l’acqua di rose in casa

Un ingrediente di bellezza dalle molteplici proprietà benefiche che anche le nonne conoscono bene. Come fare l’acqua di rose a casa.

La cura della pelle passa attraverso una serie di accortezze di vario genere. Dall’alimentazione alla protezione solare, dalla detersione all’idratazione, ma anche dall’aiuto di alcuni prodotti immancabili nella nostra beauty routine. Non ne occorrono molti, in realtà, basta trovare quelli giusti. Tonico, siero, crema idratante, contorno occhi. Uno, in particolare, era amatissimo già dalle nostre nonne e ancora oggi è un vero portento. Si tratta dell’acqua di rose, ecco come realizzarla a casa in poche mosse.

Già il nome ci svela cosa c’è alla base di questo tonico strepitoso che ha la capacità di purificare, rinfrescare e rassodare la nostra pelle. Acquistarlo in profumeria o al supermercato è possibile, ma, come sempre, prepararlo con le nostre mani è più semplice ed economico.

Come fare a casa l’acqua di rose: la ricetta della nonna da non farsi mancare

Da applicare dopo la detersione, come ultimo prodotto purificante, o al posto del tonico, per rendere la pelle luminosa ed elastica, l’acqua di rose ha un profumo eccezionale che ci resta sulla pelle per ore. Realizzarla in casa è davvero molto semplice, ciò che ci occorre è solo un po’ di pazienza.

Gli ingredienti necessari sono acqua distillata, petali di rosa fresca e un barattolo di vetro scuro a chiusura ermetica. Avremo poi bisogno di un pentolino e di un colino per filtrare il liquido.

Per prima cosa andiamo a lavare con cura i petali di rosa, avendo cura di non danneggiarli, occorre essere delicati. Riversiamoli in un pentolino e ricopriamo con l’acqua distillata. Regoliamoci in questo modo: per ogni ciotola piena di petali occorrono circa 500 ml di acqua.

Portiamo sul fuoco e lasciamo bollire per circa un’ora: i petali devono “scaricare” tutto il colore, quindi ci accorgeremo che la miscela è pronta quando il liquido si colorerà. Spegniamo dunque la fiamma e aspettiamo che il composto si raffreddi del tutto. Andiamo a riversare il liquido all’interno del nostro barattolo di vetro scuro, sterilizzato, usando un passino per eliminare i residui dei petali, filtrandolo. A questo punto conserviamo in un luogo fresco e asciutto e, quando avremo bisogno di usarlo, basterà riversare in un vaporizzatore spray da spruzzare sul viso deterso. Il risultato sarà incredibile e la nostra pelle ringrazierà di sicuro.