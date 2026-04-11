Allattamento al seno, quanto dura e come smettere senza fare soffrire il tuo bimbo

Una delle domande che più tormenta le neomamme è: fino a quando devo allattare? La risposta non è nei libri, né nelle linee guida, anche se l’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di arrivare almeno ai due anni. Il tempo giusto è quando tu e il vostro piccolo siete pronti.

Non c’è un’età magica, non c’è un giorno prestabilito. C’è invece una sensazione, un equilibrio che si raggiunge quando il bambino inizia a mangiare bene i cibi solidi e il seno diventa più un conforto che un nutrimento.

Alcune mamme arrivano a un anno, altre a due, altre ancora oltre. L’importante è che la scelta sia serena, non dettata dal giudizio degli altri. Perché l’allattamento, quando funziona, è una relazione. E ogni relazione ha i suoi tempi.

Come prepararsi allo svezzamento senza trauma

Quando senti che è arrivato il momento di smettere, il primo passo è non farlo di colpo. Uno svezzamento brusco è doloroso per te e traumatico per lui. Meglio procedere per gradi. Inizia a eliminare una poppata alla volta, quella che senti essere meno importante per il bambino, di solito quella di metà mattina o del pomeriggio.

Al suo posto, offri un’alternativa: una storia, un gioco, una passeggiata. Lascia per ultime le poppate più legate al sonno, quelle della nanna e della notte, perché sono le più radicate. In parallelo, il tuo corpo si adeguerà gradualmente, riducendo la produzione senza stress. E se qualche giorno il piccolo cerca il seno con più insistenza, concediglielo senza sensi di colpa. Non è un passo indietro, è una carezza.

Il ruolo del partner e la pazienza che paga

In questa fase, l’aiuto del partner è fondamentale. Può essere lui a proporre il gioco alternativo, a occuparsi della messa a letto per qualche sera, a offrire la tazza di latte o lo spuntino. Il bambino impara che il conforto può venire anche da altre persone, e questo è un passo importante verso la sua autonomia. Per aiutare il seno a non soffrire, si può estrarre un po’ di latte a mano quando la tensione diventa fastidiosa, ma senza svuotare completamente. La lentezza è la chiave: uno svezzamento graduale dura settimane, a volte mesi.

Ma alla fine, quando arriva il giorno dell’ultima poppata, non sarà un distacco, sarà una naturale evoluzione. E tu ti ritroverai a guardare il tuo bambino che addenta una mela e penserai: ce l’abbiamo fatta.