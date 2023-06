Questo test è assolutamente da non perdere: aguzza la vista e trova le differenze, se ci riesci lascerai tutti a bocca aperta.

Per il vostro divertimento e per farvi scervellare, vi sottoponiamo un test delle differenze davvero difficile, che solo i più bravi e attenti tra di voi saranno in grado di risolvere. Solo chi aguzza la vista come un falco lanciato su una preda a distanza saprà trovare tutti gli elementi diversi nelle due immagini che vi proponiamo qui. Provate a farlo con gli amici.

Per portare a termine questo test non dovete fare altro che osservare con attenzione la composizione grafica qui sopra. Nei cerchi potete vedere i disegni di due auto che assomigliano a un Maggiolino della Citroen, una mitica macchina di viaggi e avventure formato famiglia.

Le vetture sono piene di bagagli, fin sopra il tettuccio, dirette verso un viaggio di primavera, tra colline, prati fioriti e pozzanghere di fango. Le due immagini sembrano identiche ma non lo sono, sta a voi trovare le differenze. Di seguito, vi riveleremo di quali si tratta, nella soluzione del test, ma prima dovete impegnarvi a trovarle da soli. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

La soluzione al test

Quello che vi abbiamo proposto è un test avvincente ed entusiasmante, che tuttavia richiede grande attenzione e un’ottima capacità di osservazione. Non scoraggiatevi se non riuscite a trovare subito le differenze tra le due immagini delle auto nella composizione in alto. Dovete fare un piccolo sforzo, aguzzare la vista e scrutare per bene ogni dettaglio. Solo i più bravi e i più vigili sapranno cogliere tutte le differenze.

Alcuni elementi sono abbastanza facili da individuare, mentre altri richiedono un maggiore sforzo. Nulla è impossibile! Guardate ancora una volta i due disegni del Maggiolino verde. Vi diciamo già che le differenze sono quattro. Qui sotto trovate la soluzione al test.

Ecco, in un’unica immagine che riproduce il secondo disegno dell’auto, le quattro differenze del test. Come potete vedere qui sopra, manca la valigia gialla che sta in cima alla pila di bagagli della prima immagine. Manca anche la macchia di fango sulla portiera del passeggero. La nuvola in alto a sinistra, inoltre, è diversa: nella seconda immagine è più corta rispetto alla prima.

Infine, se guardate bene la pozzanghera di fango sulla strada, c’è un fiore in meno nella seconda immagine, mentre nella prima è vicino alla ruota posteriore della macchina. Insomma, non era poi così difficile da risolvere. Se vi siete divertiti, vi proponiamo anche il test dei fiori: non ci sono differenze da scovare, ma una prova per conoscere meglio la propria personalità.