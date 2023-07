Addio tinta, ormai il bianco è di tendenza: come curare la chioma nella fase di transizione per evitare pasticci

Lasciarsi andare ai capelli bianchi è una tendenza: il percorso è lungo e può essere complicato, ma con alcune attenzione i risultati saranno magnifici.

L’idea di abbandonare le tinte e abbracciare i capelli bianchi sta diventando sempre più allettante per molte donne, indipendentemente dall’età. Mostrare una chioma total white o con riflessi sale e pepe non è più considerato un tabù, ma un trend di stile molto contemporaneo.

Secondo la dottoressa Elisa Stefanati, psicologa e psicoterapeuta presso l’Ospedale Quisisana di Ferrara, questa tendenza indica una volontà di sfidare il comune dettame sociale del “vietato invecchiare”. Le donne che scelgono di non tingere i capelli potrebbero farlo per mostrare il passare del tempo con fierezza, rifiutando di nascondere il naturale processo di invecchiamento dietro la maschera della tinta. Questo atto di autenticità e accettazione di sé può essere un segno di grande fiducia e amore proprio.

Capelli bianchi, la chioma diventa espressione di autenticità

Naturalmente, passare al bianco naturale richiede una certa dose di coraggio e consapevolezza di sé. È un cambiamento che potrebbe essere accompagnato da qualche incertezza e complessità. Tuttavia, le donne che scelgono questa strada solitamente sono convinte della loro decisione e si sentono rinascere con il nuovo look. La chioma bianca diventa un’espressione di autenticità e di grande connessione con sé stesse. Oltre alle motivazioni psicologiche, ci sono anche ragioni pratiche che spingono alcune donne ad abbandonare le tinte. Tra queste, la libertà da costanti trattamenti di colorazione mensile e la crescente consapevolezza dei costi elevati associati a un servizio di tinta di buona qualità. Non sempre l’obiettivo è quello di somigliare a una diva hollywoodiana con colori eccentrici; al contrario, molte donne cercano semplicemente di abbracciare la propria autenticità e di risparmiare tempo e soldi.

È importante sottolineare che ogni donna è unica e richiede un approccio personalizzato per il passaggio ai capelli bianchi. La lunghezza, il colore artificiale e la qualità dei capelli giocano un ruolo fondamentale nel determinare il modo migliore per affrontare questo cambiamento. Alcune donne potrebbero preferire un taglio radicale, mentre altre potrebbero optare per una transizione graduale con l’uso di effetti d’ombra per coprire la ricrescita.

Alcuni consigli essenziali

I capelli privi di melanina (il pigmento che conferisce il colore) possono essere più fragili, quindi è essenziale utilizzare prodotti ricostruttivi per riparare in profondità la fibra capillare e mantenere setosità e lucentezza. Inoltre, ci sono prodotti specifici che aiutano a mantenere e migliorare il colore bianco o grigio naturale, neutralizzando i toni indesiderati come il giallo o l’arancione.

L’idea di abbandonare le tinte e abbracciare i capelli bianchi è una scelta personale che va ben oltre le questioni estetiche. È un segno di autenticità, accettazione di sé e libertà da vincoli esterni. Questo fenomeno sta diventando sempre più popolare e, con l’aiuto di professionisti dell’hair styling e prodotti adatti, molte donne stanno affrontando il passaggio con sicurezza e stile.