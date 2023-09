Adatte per ogni tipo di pelle, queste 5 maschere viso bio e naturali sono perfette per rigenerare la cute

Come prendersi cura della pelle in modo naturale: 5 maschere adatte ad ogni tipo di viso per la rigenerazione della cute

Avere una pelle liscia e setosa è l’obbiettivo della maggior parte di noi, donne e uomini compresi. Oggi sappiamo tutti quanto la “beauty routine” sia fondamentale non solo per una questione estetica, ma anche per la salute e il benessere della propria epidermide. Scegliere e utilizzare i prodotti giusti, dunque, è essenziale per proteggere, preservare e aiutare il nostro viso a mantenersi giovane e luminoso, oltre che sano.

Allo stesso tempo, abbiamo ormai ben chiaro che la pelle può essere di tipologie differenti: secca, grassa, mista, sensibile e così via. Non tutti i cosmetici, dunque, si adattano ad ogni singola persona, ognuno ha le proprie esigenze da rispettare e soddisfare. Per fortuna, però, alcune componenti biologiche sono versatili e talmente delicate da “sposare” ogni epidermide, compresa la più sensibile e problematica. Ecco 5 maschere bio e naturali perfette per ogni cute.

5 maschere viso biologiche e naturali che si adattano ad ogni pelle

Scegliere prodotti biologici è sempre consigliato sia per proteggere la pelle da eventuali componenti chimiche sia per rispettare e tutelare l’ambiente. E, del resto, quante volte abbiamo visto le nostre nonne e mamme sfruttare ingredienti “casalinghi”, naturali, per realizzare lozioni, creme e maschere di bellezza? Si tratta di una “scuola” antica che, per fortuna, alcune aziende cosmetiche hanno fatto propria in modo straordinario.

La prima maschera che si adatta a ogni pelle è la “Peel off” di “La Saponaria”. Si compone di alghe marine e polvere di riso ed è ricca di vitamine e antiossidante. Ideale per riequilibrare la barriera protettiva della cute e per ammorbidire e levigare. C’è poi Creamy Clay AHA Peel Mask, di Mádara Cosmetics. Ha un doppio effetto: funge da peeling ed è lenitiva. Oltre ad aiutare a purificare viso e pori, è naturalmente antinfiammatoria grazie alla presenza di olio di Jojoba e estratto di Achillea.

L’Argilla saponifera del Marocco di TEA Natura Ghassoul è un trattamento da non farsi mancare nella beauty ruotine settimanale. Addolcisce, regola la produzione di sebo, purifica l’epidermide. Pochi sanno che si tratta di un prodotto adatto a tutto il corpo e perfino ai capelli: si mescola con acqua tiepida e il gioco è fatto. Altrettanto apprezzata è l’Aura Manuka Honey Mask di Antipodes. Consigliata per ogni pelle, ma in particolare per quella grassa, sensibile e irritata. Lenisce, rinfresca e idrata, irrinunciabile. Infine, “BioEarth” propone una maschera viso contro macchie e pigmentazione eccessiva. Un portento per contrastare prevenire e trattare le macchie della pelle e donare una luminosità uinca all’epidermide.