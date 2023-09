Ad ogni mano una forma di unghie adatta: come e quale scegliere per fare sempre un figurone

Ognuno ha mani differenti, per questo motivo per esaltare la loro bellezza c’è bisogno di conoscere la forma delle unghie più adatta.

Le persone hanno aspetti diversi per tutto il corpo, anche le mani non fanno eccezione. Infatti presentano tante forme diverse da una persona all’altra, quindi per poter esaltare la loro bellezza bisogna conoscere i metodi giusti. La cosa principale sono le unghie, infatti grazie all’estetista si può ottenere un aspetto più sofisticato grazie alla moltitudine di forme a cui si può fare riferimento. In questo modo si può influire alla perfezione su bellezza ed eleganza.

Anche la manicure, il colore e la nail art sono importanti, ma quello che risalta le unghie è la loro forma. Bisogna informarsi bene prima di chiedere uno stile in particolare, poiché solo così si può ottenere il meglio. Una buona onicotecnica sa bene quali sono le unghie che si adattano bene ad una specifica conformazione, ma è consigliabile essere informate per evitare di rimanere deluse alla fine del lavoro.

Le unghie e tutte le sue forme

Lo square è la forma più classica, infatti è quella scelta maggiormente. Presenta un vantaggio per la nail art, perché lascia molto spazio per i disegni. Stile perfetto per chi ha le dita affusolate o sottili, altrimenti la mano potrebbe risultare più accorciata del dovuto. La seconda forma è chiamata squoval, la quale ha preso piede da pochi anni. È l’unione di una square e un’oval, quindi appare grintosa ma con angoli ingentiliti. Sta bene anche su mani poco affusolate e sottili, ma deve essere medio-lunga altrimenti non si ottiene un buon effetto.

Si passa poi a quella ovale, la quale si presenta molto più versatile infatti sta bene su qualsiasi forma della mano. Perfetta per chi ama effetti naturali e delicati, infatti sarebbe meglio non esagerare con la nail art altrimenti si crea un contrasto visivo poco raffinato. La forma a mandorla, invece, si adatta a chi ha mani un po’ corte oppure tozze. In questo modo alla vista appariranno molto più allungate e affusolate.

Per chi predilige stili più audaci, allora deve optare per lo stiletto. Perfetto sulle dita tozze o paffute, soprattutto abbinate ad un colore chiaro e uniforme. Queste unghie saltano facilmente all’occhio, quindi bisogna curarle per bene. Infine ci sono quelle dette ballerina, ovvero una novità nell’ambito delle unghie. Una forma elegante, se di forma medio/lunga. Si adatta qualunque mano, a patto che non siano troppo paffute.